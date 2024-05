Millionenerbin Marlene Engelhorn will Steuern zahlen müssen. Dass eine wie sie, der ihr Reichtum ohne Leistung in den Schoß gefallen ist, weder Vermögens- noch Erbschaftssteuern zahlen muss, während arbeitende Menschen die Einkünfte aus ihrer Erwerbstätigkeit sehr wohl zu versteuern haben, sei ungerecht, sagt sie.

Klingt anständig, oder? Oder! – so urteilen erstaunlich viele Menschen. Während nichtsnutzige Erb:innen auf Wohlwollen stoßen, wenn sie Unsummen verjuxen, wird Engelhorn in den sozialen Medien mit Hohn, Häme und Unverständnis überschüttet. Macht sich wichtig! Will bloß Aufmerksamkeit! Soll einmal was arbeiten! Warum spendet sie ihren Zaster nicht einfach still und leise einer wohltätigen Organisation? Wenn sie ihre Millionen loswerden will – ich nehme sie gerne!

Was ist los mit euch, Leute?, würde ich gerne rufen. Warum solidarisiert ihr euch mit den Privilegierten, die ihre Privilegien schamlos (aus)nützen, und schmäht eine, die es nicht tut? Dass die Superreichen Frau Engelhorn als Verräterin an ihrem Klub sehen, ist verständlich, aber welchen Verrat beklagen Kevin und Katrin, denen die Oma bestenfalls zwei Brillantringe und ein bisschen Lilienporzellan hinterlassen wird? Denken sie, sie gehören trotzdem zum Klub, wenn sie nur genügend speichellecken? Das gibt ein böses Erwachen.