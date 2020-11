Elfriede Hammerl: Frauenkörper

Die Instrumentalisierung und Ausbeutung der weiblichen Fruchtbarkeit hat viele Seiten. Während Polinnen ihre Schwangerschaft in den Dienst eines dubiosen Polentums stellen sollen, werden in anderen Teilen der Welt unterprivilegierte Frauen als Leihmütter für Privilegierte in die Pflicht genommen. Wer Leihmutterschaft als rührenden Akt schwesterlicher Solidarität romantisiert, verschließt seine Augen vor der Realität. Die Fruchtbarkeitsmedizin ist inzwischen ein riesiges Geschäftsfeld, auf dem hohe Preise gezahlt und gewaltige Gewinne erzielt werden. Diejenigen, die bei diesem Handel das größte Risiko eingehen, steigen dabei am schlechtesten aus, physisch, psychisch und materiell: die "Leihmütter" genannten Frauen, die ein Kind für andere austragen und zur Welt bringen. Für ein vergleichsweise bescheidenes Entgelt-das ihnen meist erst bei Abnahme der gewünschten Ware Kind durch die Auftraggeber zusteht-gehen sie gesundheitliche Risiken ein und begeben sich für die Dauer der Schwangerschaft in einen Zustand der Rechtlosigkeit. Sie werden reglementiert, kontrolliert, medizinisch manipuliert und zum Brutkasten degradiert. Am Ende macht man sie verantwortlich für die Qualität des Handelsguts, das in ihrer vermieteten Gebärmutter entsteht. Manche Auftraggeber sind mittlerweile auch dazu übergegangen, mehrere Leihmütter gleichzeitig in Betrieb zu nehmen und Schwangerschaften, die sich nicht in dem von ihnen erwünschten Sinn entwickeln, abbrechen zu lassen oder die solcherart entstandenen Kinder zur Adoption freizugeben.



In Österreich und in den meisten EU-Ländern ist die Leihmutterschaft verboten, in wenigen ist sie aus "altruistischen Motiven" erlaubt, was illegale Geldflüsse aber nicht ausschließt. Wenn Geburtsurkunden demnächst wie geplant innerhalb der EU ohne Rückfragen anerkannt werden müssen, bietet sich EU-BürgerInnen damit die Möglichkeit, in Sachen Leihmutterschaft problemlos in andere Länder (zum Beispiel nach Griechenland) auszuweichen. Dazu arbeitet die Haager Konferenz für Internationales Privatrecht an einer "Regularisierung" der Leihmutterschaft, weil geregelt werden müsse, was nicht verhindert werden könne. Bessere Rahmenbedingungen würden jedoch nichts an der grundsätzlichen Fragwürdigkeit eines Geschäftszweiges ändern, der Frauen als Betriebsmittel benützt und aus Kindern fabrizierbare und käufliche Produkte macht. Sehr beunruhigend.





