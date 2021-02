Elfriede Hammerl: Gehört uns

Genauso tritt unser Innenminister aber auf. Als selbstgerechter Zuchtmeister, richtend, rächend und strafend, als habe ein alttestamentarischer Gott ihm Empathie und Menschlichkeit bei Androhung des Weltuntergangs verboten.

Wie er denn als Vater die Abschiebung von hier heimischen Kindern in ein ihnen fremdes Land empfinde, fragte ihn Lou Lorenz-Dittlbacher in einem „ZIB 2“-Interview am 29. Jänner. Sie bekam darauf keine Antwort, auch nicht, als sie mit bewunderungswürdiger Beharrlichkeit nachbohrte, um dem zähnefletschenden Schuldzuweiser vielleicht doch noch so etwas wie mitfühlendes Bedauern zu entlocken. Der Schuldzuweiser – der jegliche Verantwortung für das Kindeswohl bei der störrischen Mutter sah, die sich damit abfinden hätte sollen, dass sie hierzulande unerwünscht war – bedauerte nicht, weil er nicht mitfühlt, und er fühlt nicht mit, weil sein Vatersein für ihn absolut nichts mit dem Schicksal anderer Kinder zu tun hat. So einer reserviert seine väterlichen Emotionen für das eigene Kind, und aus. Wie hätte er als Vater antworten sollen, wenn er sich doch als Vater gar nicht angesprochen fühlte?

Der Typus ist nicht neu: rührend besorgt um die eigenen Abkömmlinge, denen es an nichts fehlen darf, aber von brutaler Kälte gegenüber fremdem Nachwuchs, schon gar, wenn er von unerwünschten Personen abstammt.

So haben wir also zwei Kinder und zwei Jugendliche, die sich in Österreich zu Hause fühlen, hier sozialisiert und ausgebildet wurden und auf dem besten Weg waren, als nützliche Mitglieder dieser Gesellschaft zu unserem Wohlstand beizutragen, mit bewaffneten Einsatzkräften in dunkler, kalter Nacht aus dem Land gezwungen.

Eines der Kinder ist hier geboren, aber auch das war kein Grund, es im Land bleiben zu lassen, denn anders als anderswo gilt in Österreich bekanntlich das Ius sanguinis, das die Staatsbürgerschaft von der der Eltern abhängig macht, und nicht das Ius soli, demzufolge man automatisch die Staatsbürgerschaft des Landes erhält, in dem man zur Welt kommt.

Dass gerade die strengsten ZuwanderungsgegnerInnen das Ius soli heftig ablehnen, ist wenig logisch, weil ihr vaterländischer Stolz sich ja auch auf nichts anderes gründet als auf den Umstand, dass irgendwann irgendwer in ihrer Familie zur rechten Zeit am rechten Ort geboren wurde.

Im Grunde ist unsere glorreiche Geschichte vor allem eine Abfolge von mehr oder weniger brutalen, mehr oder weniger geglückten Landnahmen. Gehört mir! Geh weg da! Ich zuerst! Nicht lustig.