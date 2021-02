Anwalt: „Pflegefamilie für Tina steht bereit“

profil: Sie bekämpfen aber auch den Ausgang des Asylverfahrens und die Abschiebung. Wie?

Embacher: Das Kindeswohl hätte vor und während jedem Schritt überprüft werden müssen. Das bedeutet, dass immer zu schauen ist, ob eine Veränderung der Situation gegenüber der Letztentscheidung eingetreten ist. Bisher haben die Verantwortlichen immer behauptet, dass das Bundesverwaltungsgericht 2019 über das Kindeswohl entschieden hat. Doch in der Zwischenzeit ist Tina 12 Jahre alt geworden. Ab diesem Alter werden Kinder selbstständig. Deshalb hätte man auch Tina anhören müssen. Doch sie wurde nie gehört. Das noch größere Problem: Die Entscheidung aus 2019 ist inhaltlich falsch, weil es keine Abwägung zum Kindeswohl darin gibt. Es sind lediglich zwei Absätze dazu, worin kein einziges Wort zu Tina steht. Wenn dieser Fehler die Grundlage für die Abschiebung 2021 ist, ist sie rechtswidrig.

profil: Wie wichtig ist der Umstand des Kindeswohls?

Embacher: Das ist ein Faktor, der über allem steht. Wenn das Ergebnis der Prüfung ist, diese Maßnahme ist für das Kind nicht gut oder schadet ihm, dann ist die Maßnahme nicht zulässig. Punkt.

profil: In Österreich wird die Situation für Kinder in den allermeisten Fällen besser sein als im Ursprungsland. Bedeutet Rücksicht auf Kindeswohl dann nicht automatisch, dass jedes Kind in Österreich bleiben darf?

Embacher: Das schlechtere Umfeld nach einer Abschiebung ist nicht ausschlaggebend. Zum Beispiel genügt ein Jahr im besseren Umfeld gegenüber sechs Jahren in einem schlechteren nicht. In so einem Fall ist es zumutbar, in die schlechteren Verhältnisse zurückzukehren, da man sie kennt und sich das eine Jahr in Österreich nicht als neue Normalität verfestigt wird. Bei zehn Jahren in Österreich, ohne Bezug zum Herkunftsland, kann ich das allerdings nicht sagen.

profil: Ab wann verfestigt sich eine Normalität bei Kindern?

Embacher: Ich würde sagen ab der Hälfte der Lebenszeit. Es hängt aber auch von den Altersstufen ab. Das ist eine entwicklungspsychologische Frage, die sich ExpertInnen anschauen müssen. Da spielen sehr viele individuelle Faktoren mit. Genauso eine Abwägung hat bei Tina, weder 2019 noch jetzt, stattgefunden.

profil: Das Bundesasylamt stellte fest, der Mutter hätte klar sein müssen, dass es keine Hoffnung auf einen positiven Asylantrag gibt. Wieso hat sie dennoch sechsmal Mal Asyl beantragt?

Embacher: Der wiederholte Antrag auf Asyl stellt, das weiß ich aus meinen Beratungen, eine Verzweiflungstat dar. Diese Praxis wird überschätzt. Ich glaube, da gibt es Beratungs- und Informationsprobleme. Ich hatte schon Menschen bei mir in der Beratung sitzen, die glaubten, nach dem dritten negativen Asylbescheid, wird es positiv. Das ist ein Blödsinn.