Elfriede Hammerl: Kürzer arbeiten

Aber die Wirtschaft! Ich erinnere mich noch an Plakate mit dem Slogan: Samstags gehört Vati mir! Damit pro-pagierten die Gewerkschaften in den 1950er-Jahren den Umstieg von der 48-Stunden-Woche auf die 40-Stunden-Woche. Manche prophezeiten damals den Weltuntergang. In den 1960er-Jahren wurde die Wochenarbeitszeit dann dennoch auf 40 Stunden verkürzt, und weder Welt noch Wirtschaft sind untergegangen. Im Gegenteil, das Plus an Freizeit schuf neue Konsumbedürfnisse, von Sportartikelherstellern bis zum Handel mit Heim- und Gartenbedarf profitierten alle möglichen Wirtschaftssparten vom freien Wochenende.



Zugegeben, nicht jeder Vati dazumal gehörte weekendlich dann seinen Kindern, und auch heutzutage wird es Menschen geben, deren Vorstellung von einer idealen Work-Life-Balance weniger mit Familienleben als vielmehr mit allen möglichen Hobbys zu tun hat (erfahrungsgemäß finden sich unter diesen Menschen häufiger Männer als Frauen), aber für alle, die die viel zitierte Vereinbarkeit wirklich wollen, würde sie ein bisschen leichter zu bewerkstelligen sein.

Am 8. März ist Internationaler Frauentag. Es werden, diesmal vielleicht neben einer Transgenderdebatte, die üblichen Lippenbekenntnisse heruntergebetet werden. Ja zur Vereinbarkeit. Ja zum Schließen der Einkommensschere. Nein zur Gewalt und so fort als Rosenkranz im milden Schein des ewigen Lichts. In der Ukraine nähen mittlerweile Mütter Etiketten mit der Blutgruppe ihrer Kinder in deren Kleidung, damit sie im Notfall die richtige Transfusion kriegen. So reduziert sich für Frauen das Leben immer wieder auf die Frage des bloßen Überlebens ihrer Kinder. Sie haben keine Wahl.