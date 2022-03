Parteifinanzen: Drei Tricks bleiben trotz geplantem Gesetz legal

Die Angst vor zu viel Transparenz beflügelte bei den Sozialdemokraten die Kreativität. Als Vorfeldorganisation der SPÖ hätte die mächtige Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) ab 2012 ihre Einnahmen und Ausgaben im Rechenschaftsbericht der Partei veröffentlichen müssen. Das wollte sie ganz offensichtlich nicht. Also wurde die FSG aus dem Parteistatut gestrichen und hat seither - offiziell - nichts mehr mit der SPÖ zu tun. Auf roten Parteitagen, im Vorstand und auf Wahllisten mischt die FSG freilich weiter kräftig mit. Möglich macht das ein Verein namens GewerkschafterInnen in der SPÖ, der seit 2012 eine offizielle Vorfeldorganisation der SPÖ ist und Delegierte in Parteigremien schicken darf.

Der Kniff: Dem Verein gehören alle FSG-Teilgewerkschaften als juristische Personen an. Die FSG hat also einfach einen Verein zwischen sich und die SPÖ geschaltet, den sie selbst kontrolliert. Indem die FSG Mitgliedsbeiträge an den Zwischenverein zahlt, kann sie unbemerkt Gelder in Richtung SPÖ schieben. Dem will Türkis-Grün mit einer Lex FSG begegnen. Als nahestehende Organisationen würden laut dem Gesetzesentwurf künftig auch Organisationen gelten, die direkt oder indirekt Delegierte in Parteigremien entsenden dürfen. Damit müsste auch die FSG ihre Spenden, Fraktionsförderungen (etwa von der Arbeiterkammer) und ihre Mitgliedsbeiträge offenlegen. Jörg Leichtfried von der SPÖ bekennt sich grundsätzlich zu transparenten Finanzen, will den Entwurf aber noch "genauer studieren".