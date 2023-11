Jetzt lebt die alte Frau schon so lang und will nicht schuld sein. An nichts. Nicht am Klimawandel, nicht an den Verschleißerscheinungen ihres Körpers, nicht an dem, was ihre Kinder nicht erreicht haben. Stur weist sie jede Verantwortung von sich.



Ihr übergebt uns einen zerstörten Planeten!, werfen ihr ihre Enkel vor, doch die alte Frau sagt: Nix da "ihr". Sie hat dem Planeten nicht vorsätzlich geschadet. Der Schaden, den sie unwissentlich und unwillentlich angerichtet haben mag, hält sich in Grenzen. Wenn der Planet zugrunde geht, dann doch wohl eher an leck geschlagenen Öltankern auf den Weltmeeren und dem CO2-Ausstoß von Typen, die übers Wochenende auf die Malediven jetten. Sie selber war mit 18 zum ersten Mal am Meer, in Lignano, ihr Beitrag an seiner Verschmutzung darf also als moderat angesehen werden. Beschränkt nimmt sie alles persönlich. Dabei sollte sie die Dinge doch pauschal sehen. Also, pauschal auf ihre Alterskohorte bezogen. Ihr habt den Planeten ausgebeutet, sagen ihre Enkel, euer verschwenderischer Lebensstil hat ihn zugrunde gerichtet! Die alte Frau faselt was von ärmlicher Kindheit. Und danach allenfalls bescheidener Wohlstand, sagt sie.



Was du bescheidener Lebensstil nennst, war halt global gesehen unbescheiden, sagen die Enkel. Das hält die alte Frau für möglich. Allerdings weist sie darauf hin, dass auch der Lebensstil der Enkel global gesehen alles andere als asketisch ist. Wäre sie kleinlich, käme sie vielleicht sogar zu dem Schluss, dass die Enkel in kürzerer Zeit schon fast genauso viel Ressourcen verbraucht haben wie sie in ihrem langen Leben, weil der Wohlstand, in dem sie aufgewachsen sind, den ihren bei Weitem übertrifft. Das gilt doch nicht für alle Enkel, sagen die Enkel. Stimmt, sagt die alte Frau, da seht ihr, wie das ist. Oder was das ist: eine Klassenfrage, wie die meisten Fragen auf der Welt.



Die Enkel finden diesen Verweis total retro, es missfällt ihnen, wie die alte Frau sich als macht-und einflusslos inszeniert. Sie sehen sich lieber als Nachfahren einer mächtigen Truppe von verantwortungslosen Zerstörern, das macht genetisch entschieden mehr her.