Elfriede Hammerl: Mama in der Falle

Der Zeitaufwand ließe sich ändern, Stichwort Arbeitszeitverkürzung. Sie wäre keine Patentlösung für alles, aber ein Schritt in Richtung einer familienfreundlicheren Work-Life-Balance. Womit wir wieder bei den Kindern sind, die wir ja nicht nur großziehen, sondern zu glücklichen Menschen machen wollen. Das war nicht immer so. Früher sind die Kinder der Armen irgendwie groß geworden oder auch nicht, die Kinder der Reichen wurden in Sprachen, den schönen Künsten und feinem Benehmen unterrichtet, aber nicht von ihren Müttern, sondern von Personal. Dass Kinder Liebe und Verständnis brauchen, war nicht unbedingt ein Grundsatz bei der Kinderaufzucht. Wenn die Kinder Glück hatten, bekamen sie trotzdem Wärme und Zuwendung, manchmal von Anverwandten, manchmal von der Kinderfrau. Wenn sie Pech hatten, wurden ihnen Furcht und Gottesfurcht eingebläut.

Heute gilt es als erklärtes Ziel, sie emotional und intellektuell mit dem Rüstzeug für ein erfülltes Leben auszustatten. Anders gesagt: Das, wozu früher im glücklichsten Fall mehrere Bedienstete nötig waren, soll heute von der berufstätigen Mutter geleistet werden, nur besser. Mit mehr Wärme. Mit Geduld. Und vor allem nebenbei.

Dass sie mehr oder weniger im Alleingang für das Kindeswohl verantwortlich gemacht werden, dieses Gefühl hatten Mütter, vor allem alleinerziehende, schon vor Corona recht häufig. In der Krise, unter verschärften Bedingungen, zeigt sich, dass es keine Einbildung ist.

Ist denn wirklich so gar nichts von der Idee einer gerechteren Gesellschaft – mit einem gleichen Zugang zu Wissen, Wohlstand und öffentlichem Einfluss für Frauen wie für Männer – in unserer Gesellschaft angekommen? Oh doch. Mit der Idee hat man sich durchaus angefreundet. Man steht ihr wohlwollend gegenüber. An den Strukturen hat dieses Wohlwollen aber nichts nachhaltig verändert.

Wer sich grundsätzlich zu mehr Gerechtigkeit bekennt, giert deswegen noch nicht danach, auf seine Privilegien zu verzichten. Nach wie vor sind Männer strukturell privilegiert und haben (verständlicherweise) nicht den Drang, dagegen vorzugehen. Von der alten feministischen Forderung „Die Hälfte der Welt den Frauen, die Hälfte des Haushalts den Männern“ sind wir weit entfernt, und Corona hat diese Entfernung vergrößert. So schaut’s aus.