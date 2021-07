Elfriede Hammerl: Paris mit Apfel

Ein älterer Mann und eine alte Frau sitzen in einem Schanigarten. Der ältere Mann und die alte Frau sind etwa gleich alt, aber der ältere Mann sieht sich keinesfalls als alter Mann, hat er sich doch noch nicht einmal richtig daran gewöhnt, als älter zu gelten. Am Nebentisch sitzt ein fesches junges Mädchen. Der ältere Mann mustert es anerkennend und sagt etwas, aus dem hervorgeht, dass er nichts dagegen hätte, mit dieser jungen Frau in eine irgendwie amouröse Situation zu geraten.



Die Frau in seiner Gesellschaft, eine alte Freundin, fragt streng: Ist das dein Ernst?



Na ja, sagt er, was heißt Ernst? Ich werde sie nicht anbaggern.



Das hoffe ich aber!, sagt die Frau.



Er schaut erstaunt. Was ist dein Problem?



Er hat ja recht. Wo ist das Problem? Er ist rechtschaffen und anständig. Alles, was er tut, ist, sich einer kleinen Fantasie hinzugeben. Er baggert das Mädchen, das seine späte Tochter oder seine frühe Enkelin sein könnte, nicht an.



Er belästigt sie nicht. Er stellt keine Gefahr für sie dar.



Aber er sieht sie als mögliche Sexualpartnerin, und er schließt nicht aus, dass sie ihn ebenfalls als möglichen Sexualpartner sehen könnte. Unter bestimmten Umständen. Wenn er es darauf anlegte. Wenn er seine Stärken auszuspielen Gelegenheit bekäme.



Dein Ernst?, fragt die Frau noch einmal.



Deine Fragerei hat langsam etwas Beleidigendes, antwortet er.



Ich bin nur verwundert, sagt die Frau. Warum sollte sie dich begehrenswert finden?



Warum nicht?



Weil du ihr Großvater sein könntest.



Er zuckt bei dem Wort „Großvater“ zusammen, fasst sich aber tapfer und erwidert: Ja, und? Es gibt junge Frauen auf der Suche nach … Vaterfiguren.



Du siehst dich als Vaterfigur?, fragt die Frau.



Unter Umständen …



Du siehst dich als Vaterfigur, die aber in jungen Frauen keine Tochterfigur sieht?



Das bringt ihn ein bisschen aus dem Konzept, doch nur kurz. Mein Gott, sagt er gereizt. Was ist so schlimm daran?



Die Selbstverständlichkeit, mit der du dir quasi inzestuöse Begehrlichkeiten herausnimmst, sagt die Frau.



Das geht ihm jetzt zu weit. Da muss er zurückschlagen. Scharf fragt er: Was ist mit dir? Bist du eifersüchtig?



Das ist nämlich seine einzige Erklärung: Wenn es ihr missfällt, dass er eine andere begehrlich anschaut, dann spricht Eifersucht aus ihr, auch wenn sie und er gar kein Paar sind. So sind s’, die Weiber, seiner Vorstellung nach. Missgünstige Spinatwachteln, die es nicht ertragen, wenn ihnen eine Junge – und sei es auch nur in Gedanken – vorgezogen wird.