AMS-Chef Kopf wies auf den frühen Dienstbeginn hin, um zu erklären, dass derlei Jobs mit Betreuungspflichten nicht vereinbar sind. Wer Kinder habe, könne nicht um fünf Uhr früh am Arbeitsplatz sein, weil die Kindergärten um diese Zeit nicht offen haben. Das stimmt, sollte aber nicht zu dem Fehlschluss führen, dass den Bäckereibetrieben Arbeitskräfte zugeführt werden können, indem man die Kindergärten schon im Morgengrauen aufsperrt. Überflüssige Warnung? Leider nein. Immer wieder werden ja im öffentlichen Diskurs flexible Kindergartenöffnungszeiten als Lösung für alle möglichen Engpässe gefordert, als seien Kinder programmierbare kleine Maschinen, die man je nach wirtschaftlichen Erfordernissen in Betrieb nehmen kann.

Ich stelle mir bei all dem nicht zum ersten Mal die Frage, woher vergleichsweise Privilegierte die Chuzpe nehmen, Unterprivilegierte faul zu schimpfen, wenn die nicht zu Bedingungen arbeiten wollen, zu denen sie selber nicht einmal den kleinen Finger rühren würden. Was lässt sie glauben, dass andere verpflichtet sind, für wenig Geld ein anstrengendes, mühevolles Leben auf sich zu nehmen, während sie völlig zu Recht davor bewahrt bleiben?

Am schärfsten geißeln die angebliche Faulheit der gewöhnlichen Leute ja gern solche, die selbst am wenigsten Erfahrung mit harter Arbeit haben. Können die, Himmelherrgott, nicht wenigstens den Mund halten? Wer noch nie in großer Hitze oder bei klirrender Kälte acht Stunden täglich körperlich arbeiten musste, wer noch nicht erfahren hat, wie schwer schwere Lasten sind, wer noch nie gezwungen war, regelmäßig seine Ekelschranke zu überwinden, um stinkenden Dreck zu entfernen, wem es erspart bleibt, jeden Morgen vor Tagesanbruch aus dem Bett zu kriechen, wer mit seinem Monatseinkommen auskommt, ohne jeden Cent dreimal umdrehen zu müssen, der oder die soll dem Schicksal gefälligst still danken, statt die Arbeitsmoral derer infrage zu stellen, die es nicht so gut getroffen haben. Geht das? Das muss gehen!

Und im Übrigen muss es möglich sein, Arbeitsbedingungen zu verbessern und anständige Löhne zu zahlen – also andere schlicht so zu behandeln, wie man selber behandelt werden will.