Elfriede Hammerl: Strenge Rechnung

Der moderne geschiedene Vater gibt sich nicht mehr damit zufrieden, für sein geschiedenes Kind Unterhalt zu überweisen und es jedes zweite Wochenende zu sehen, nein, er bringt sich weit stärker in dessen Betreuung ein (sich oder seine neue Lebensgefährtin oder seine Mutter) als Väter früher. Das gilt es zu fördern und zu belohnen. So lautet das zeitgemäße Credo.

An der Belohnung bastelt das Justizministerium in Form eines neuen Unterhaltsrechts. Für Kinder, die mehr als ein Drittel des Jahres (als Plus genügt ein einziger Tag) beim Vater sind, sollen sich die väterlichen Unterhaltszahlungen erheblich reduzieren.

Das mag auf den ersten Blick gerecht erscheinen. Schließlich hat die Mutter weniger Ausgaben, wenn das Kind beim Vater ist.

Auf den zweiten Blick stellen sich jedoch ein paar Fragen: Zahlt sie weniger Miete als bisher? Sinken die Stromkosten, weil sie in der Abwesenheit des Kindes eh im Dunkeln sitzt und den Kühlschrank ausschaltet? Braucht das Kind weniger Kleidung als bisher? Die Antwort ist klar: An den Basiskosten zur Aufrechterhaltung eines ordentlichen Haushalts und an den Kosten für die Grundversorgung des Kindes ändert sich nichts. Die Mutter erspart sich allenfalls ein paar Kindermahlzeiten und das eine oder andere Ticket für das eine oder andere Event.

Dazu kommt, dass die durchschnittliche Unterhaltsleistung schon jetzt den Bedarf der Kinder keineswegs deckt. Aktuell werden die sogenannten Regelbedarfe anhand einer Konsumerhebung aus dem Jahr 1964 berechnet, am Beispiel eines fast 6o Jahre alten Warenkorbs also, der seither lediglich um den Verbraucherpreisindex angepasst wurde.