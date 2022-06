Endlich gesünder arbeiten!

Wir haben Franz Schellhorns Meinung gelesen und müssen klarstellen: Das lange Wochenende ist nicht der Punkt. Es geht uns um bessere Gesundheit und Familienfreundlichkeit.

Die Auseinandersetzung mit Arbeitszeit hat seit Beginn der Corona-Pandemie Fahrt aufgenommen. Viele Menschen haben durch die Kurzarbeit erkannt, welche unmittelbaren Effekte kürzere Arbeitszeiten auf ihr Leben haben. Gleichzeitig ist spürbar geworden, dass auch in Österreich endlich eine Auseinandersetzung um eine gerechte Aufteilung von unbezahlter Care-Arbeit zwischen Männern und Frauen stattfindet. Wir stecken hierzulande noch immer in einem Ein-Einhalb-Verdiener-Modell fest, bei dem Väter in Vollzeit mit Überstunden und Mütter in kurzer Teilzeit arbeiten. Dieses Familienmodell hat nicht nur die bekannten negativen Auswirkungen auf die Pensionshöhe von Frauen, sondern verfestigt auch die Rollenbilder in den Köpfen unserer Kinder. Weiters ergab eine Studie der Leitbetriebe Austria, dass nur vier von zehn Menschen unter 30 noch einen 8-Stunden-Job wollen. Seit Jahren fordern junge ArbeitnehmerInnen eine gute Work-Life-Balance und verzichten mitunter auch auf Geld, um weniger zu arbeiten.

4-Tage-Woche versus Arbeitszeitverkürzung?

Die Zeichen für einen umfassenden Diskurs stehen also gut. Bisher ist der Fokus der öffentlichen Diskussion allerdings vor allem auf die 4-Tage Woche gerichtet – ein nicht ganz glücklicher Umstand. Die 4-Tage Woche gibt es als Möglichkeit zur Verteilung der Arbeitszeit (4x10 Std) in Österreich seit Jahren. In der Praxis ist das resultierende lange Wochenende zwar verführerisch, aber beispielsweise wenig familienfreundlich. Kinder lassen sich nicht blocken, die fehlende Zeit unter der Woche kann man nicht nachholen. Auch ist belegt, dass regelmäßig lange Arbeitszeiten die Gesundheit beeinträchtigen. Neben akuten Reaktionen wie Stress, Schlafstörungen und ungesundem Lebenswandel, nehmen unter anderem auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische Infektionen und psychische Erkrankungen bei langen Arbeitszeiten zu. Auch das Risiko von Arbeitsunfällen steigt. Statt sich auf die Diskussion um die 4-Tage-Woche zu versteifen, bei der man erklären muss, dass man 4 mal 8 Stunden meint, sollten wir uns also dem eigentlichen Schlagwort der Stunde widmen: Und das lautet Arbeitszeitverkürzung.