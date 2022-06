Franz Schellhorn: Endlich weniger arbeiten!

Während es in der Welt an allen Ecken und Enden brennt, geht in Österreich alles seinen gewohnten Gang. „Diese Woche wird für viele Menschen eine kurze Woche – das könnte immer so sein! Deshalb setzen wir uns für eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich ein!“, wie der Österreichische Gewerkschaftsbund am Freitag nach Christi Himmelfahrt verkündete. Das Timing könnte freilich besser sein: In der Ukraine eskaliert der Krieg, die Weltwirtschaft taucht gerade in eine konzertierte Rezession ab, im Inland schießen die Preise durch die Decke, Tausende Unternehmen finden keine Mitarbeiter mehr – und der ÖGB sieht die Zeit gekommen, endlich weniger arbeiten zu lassen.

Dabei ist noch nicht ganz klar, wie das konkret aussehen soll. Sollen die Beschäftigten in diesem Land künftig einen freien Tag pro Woche zusätzlich wählen dürfen? Also zum Beispiel den Freitag oder den Montag, um die Wochenenden zu verlängern? Oder wird jeder Donnerstag zum wöchentlichen Feiertag erklärt? Das wäre vermutlich die ideale Lösung, schließlich könnte der Freitag zum offiziellen Homeoffice-Tag erklärt werden. Den könnte man dann mit ein wenig „E-Mails-Checken“ schon irgendwie runterbiegen. Womit die reguläre Arbeitswoche für die meisten Beschäftigten in diesem Land auf dreieinhalb Tage reduziert wäre. Das wäre höchst an der Zeit, die Realität ist schließlich hart genug.

Verkürzte Arbeitszeiten bei vollem Lohnausgleich haben eine unerfreuliche Nebenwirkung: Sie verteuern den Faktor Arbeit. Das wäre nicht weiter tragisch, würde auch die Produktivität der teurer werdenden Mitarbeiter im selben Ausmaß steigen wie deren Arbeitskosten. Die Beschäftigten müssten also in vier Tagen das erwirtschaften können, was sie bisher in fünf Tagen geschafft haben. Eine Pflegekraft kann die Arbeit von fünf Tagen aber nicht in vier Tagen erledigen. Dasselbe trifft auf Polizisten, Lehrer, Köche und viele andere Berufe zu. Gelingt es aber nicht, die Produktivität deutlich nach oben zu schrauben, schrumpft der Wohlstand der Bevölkerung. Ganz einfach deshalb, weil viele Menschen in anderen Teilen der Welt derzeit eher mehr als weniger arbeiten und generell über eine günstigere Kostenstruktur verfügen. Steigen also hierzulande die Kosten, weil für vier Tage Arbeit dasselbe zu bezahlen ist wie für fünf, haben Anbieter aus anderen Ländern einen noch stärkeren Kostenvorteil. Sie werden den österreichischen Anbietern Kunden abjagen, womit nicht nur Umsätze und Gewinne verloren gehen, sondern letztlich auch Arbeitsplätze.