Europa, das Silicon Valley der Regulierung

Während heimische Unternehmen noch damit beschäftigt sind, ihre Kunden bei Laune zu halten, bastelt die EU-Bürokratie schon fleißig an ihrer nächsten Verordnung. Man könnte fast den Eindruck gewinnen, in den gläsernen Türmen des Brüsseler Europaviertels säße eine ganze Heerschar von Menschen, deren einzige Lebensaufgabe es ist, die Wirtschaft mit Papier zu ersticken. Einzelunternehmer verbringen mittlerweile durchschnittlich 250 Stunden pro Jahr nur mit Bürokratie. Also knapp sechseinhalb Arbeitswochen. Statt Produkte zu entwickeln oder sich um Kunden zu kümmern, sitzen sie vor Formularen und grübeln über „Taxonomiekonformität“ oder „doppelte Wesentlichkeitsanalysen“. Begriffe, die klingen, als hätte sie ein Beamter nach einer unruhigen Nacht erfunden. Der Chef der Deutschen Bank, Christian Sewing, erkennt in Europa mittlerweile das „Silicon Valley der Regulierung“.

Der bürokratische Wahnsinn hat Methode: Unternehmen sind jetzt für alles verantwortlich, was in ihrer Lieferkette passiert. Irgendwo in Thailand ein Zulieferer, der es mit den Arbeitszeiten nicht so genau nimmt? Verantwortlich dafür ist der österreichische Mittelständler. In Brasilien wird ein Baum gefällt? Da muss natürlich der Tischler aus Tirol zur Rechenschaft gezogen werden. Geradezu verrückt wird es bei der neuen Entwaldungsverordnung. Ein Tischler, der sein Holz vom Nachbarn bezieht, muss künftig beweisen, dass dafür kein Regenwald dran glauben musste. Und das in Österreich, einem Land, in dem die Waldfläche seit Jahrzehnten kräftig wächst. Das ist ungefähr so, als führte man in der Sahara die Schneekettenpflicht ein.