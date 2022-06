Eva Linsinger: Die FPÖ im Nacken

Die Abgesänge klangen fundiert und wurden im Brustton der Überzeugung vorgetragen: Vom Tiefschlag Ibiza-Debakel, hochnotpeinliche Korruptionsprozesse und dreiste Spesenskandale inklusive, werde sich die FPÖ nicht schnell erholen, weil ihre ungenierten Nehmerqualitäten selbst für eingefleischte Fans überdeutlich wurden und die Propagandalinie der „Kleine-Mann“-Partei als blanken Schwindel entlarvten. Als Regierungspartei sind die Freiheitlichen sowieso hochkant gescheitert, wie bisher jedes Mal, wenn sie das Vizekanzleramt betraten. Und: Die Anti-Corona-Linie ist viel zu rabiat, nur ein Fall für abstruse Rechts-Außen-Verschwörungstheoretiker – ein überaus enges Spektrum, auf dem noch dazu die Bin-auch-radikal-dagegen-Partei MFG als neuer Konkurrent mitmischt. Nicht zuletzt: Mit Krieg, Teuerung und Pandemie finden drei komplexe Megakrisen gleichzeitig statt, für alle braucht es seriöse Konzepte, keine Schreihals-Protestpolitik á là FPÖ.

Alle diese Argumente hörten sich plausibel an und stimmen bis heute. Dennoch erwiesen sich Nachrichten vom Dahinwelken als übertrieben. Nicht zum ersten Mal. Die FPÖ macht ihrem Ruf als Dauercomeback-Kid der Innenpolitik alle Ehre und sitzt den Regierungsparteien im Nacken. Mehr noch, in den jüngsten Meinungsumfragen rückt sie dicht an die gebeutelte ÖVP heran, die türkis-grüne Koalition ist meilenweit von einer Mehrheit entfernt.