Gerhard Roiss: „Der Staat sollte sich aus der OMV zurückziehen“

profil: Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die OMV ein teilstaatliches Unternehmen ist. Die Staatsholding ÖBAG verwaltet dort 31,5 Prozent.

Roiss: Wenn man strukturelle Lösungen sucht, landet man auch nicht bei der OMV, sondern beim Verbund. Die Verbund AG hat einen solchen Versorgungsauftrag für Strom, und ihre Aktionäre wissen, dass die Versorgungssicherheit Vorrang vor der Gewinnoptimierung hat. So gesehen ergibt es Sinn, die beiden leitungsgebundenen Energien mit einem Versorgungsauftrag in einem Unternehmen zu konzentrieren. Noch dazu, wo der Staat zumindest 51 Prozent am Verbund halten muss und auch Bundesländer mittelbar beteiligt sind. Seit der mehrheitlichen Übernahme der Gas Connect 2021 hat der Verbund ohnehin die Kontrolle über das österreichische Gasnetz und die Gas-Verteilerstation Baumgarten in Niederösterreich, daneben betreibt man auch das Gaskraftwerk in Mellach. Dazu braucht es dann noch Speicherkapazität, welche durch die Übernahme des derzeit unbefüllten Gasspeichers der Gazprom in Haidach möglich sein sollte. Das hieße: Der Verbund kauft von der OMV das sichere eigene Gas in Norwegen, dazu Leitungsrechte und Kapazitäten im Flüssiggasterminal in Rotterdam und diversifiziert darüber hinaus den Gasbezug über weitere Lieferanten.

profil: Die Verbund AG gehört zwar mehrheitlich dem Staat, ist aber auch börsennotiert und verkauft Energie zu Marktpreisen. Siehe die aktuellen Stromrechnungen.

Roiss: Ich rede nicht davon, die Energiepreise zu regulieren, ich rede davon, die Gasversorgung zu sichern. Und das lässt sich nicht machen, wenn man sich zu

80 Prozent an einen Lieferanten bindet. Wenn das Verbund-Management einen klaren staatlichen Auftrag bekommt, dann wird es – wie beim Strom auch – den Einkauf diversifizieren und das Risiko streuen. Gas zu verkaufen, ist die eine Sache, die Gasversorgung für eine Volkswirtschaft zu sichern, aber eine ganz andere.

profil: Was macht die OMV dann mit ihrem russischen Gas?

Roiss: Das, was sie jetzt auch schon macht. An die Bestbietenden in Österreich und in Europa verkaufen.

profil: Die OMV hat ohnehin den Ausstieg aus Öl und Gas eingeleitet, es dauert nur etwas. Bis 2050 will man „klimaneutral“ sein, der neue Fokus liegt auf der Chemie.

Roiss: Im Kern geht es hier um die Borealis (Anm.: Die OMV hält daran 75 Prozent, 25 Prozent hält die OMV-Kernaktionärin Abu Dhabi National Oil Company). Ich habe Borealis und die Vorgängerin PCD 25 Jahre lang in diversen Funktionen und als Vorstandsvorsitzender begleitet und aufgebaut. Wenn Sie so wollen, ist das mein Baby. Mir war es immer wichtig, die Internationalität des Unternehmens, dessen Wettbewerbsfähigkeit und Forschungsintensität zu stärken. Den heutigen OMV-Generaldirektor Alfred Stern habe ich übrigens vor vielen Jahren als Chef der Forschungsabteilung von Borealis eingestellt. Wir reden hier also von einem äußerst attraktiven Unternehmen. Nur: Die Borealis braucht nicht die OMV, um

lebensfähig zu sein. Und die Republik Österreich braucht auch keine Beteiligung an einem Chemiekonzern, zu dem sich die OMV ja entwickeln will.