Eva Linsinger: Regierung kapituliert vor Corona

Ein Winter wie damals. Tausende bringen Omikron aus dem Skiurlaub in Österreich mit in die Niederlande oder nach Deutschland, fünf Beschäftigte der berüchtigten Après-Ski-Ballermannbar „Kitzloch“ haben Corona, der Wintertourismus fungiert als internationale Virenschleuder. Die Infektionszahlen explodieren. Auch in der Spitzenpolitik, Kanzler Karl Nehammer ist positiv. Quer durch Österreich werden Messehallen als Notspitäler vorbereitet. Das Bundesheer probt, wie viele Feldbetten es aufstellen kann.

Ein Winter mit Schockbildern wie damals vor zwei Jahren, als der gruselige Ausnahmezustand Corona begann. Die Omikron-Welle stellt die Pandemie auf Anfang. Wie beim Start prasseln apokalyptische Horrornachrichten auf uns ein: In den USA gehen Medikamente aus, U-Bahn-Linien und ein Viertel der Flüge fallen mangels gesunden Personals aus. In Großbritannien rufen Spitäler den „Ernstfall“ aus: Volle Betten, krankes Personal, die Armee rückt zur Hilfe an.

Die Omikron-Welle bäumt sich in Österreich zur Wand auf – und niemand weiß, wie schlimm es wird. Die neue Virus-Variante, so viel ist gewiss, ist deutlich ansteckender, aber verläuft viel milder. Der Rest ist Roulette und Hoffnung. Niemand wagt zu prognostizieren, wie gefährlich Omikron ist. Die Regierung muss im Blindflug manövrieren.