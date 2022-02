Eva Linsinger: Schluss mit der Geheimniskrämerei!

Jetzt hat es die Grünen erwischt. Die Partei, die für sich in Anspruch nahm, offener als andere zu sein, stets der Kontrolle und der Basisdemokratie verpflichtet. Auch sie unterschrieb einen klandestinen Koalitions-„Sideletter“, in dem klammheimlich Posten aufgeteilt werden. Und Parteichef Werner Kogler – im früheren Leben scharfzüngiger Aufdecker von Missständen aller Art – reagierte wie viele Politiker vor ihm, die beim Schummeln ertappt wurden: mit Herumdrucksen. Die Causa zum „Nullum“ kleinreden. Wehleidig Sebastian Kurz die Schuld geben. Um sich erst nach quälend langen Tagen zur Entschuldigung durchzuringen.

Hochnotpeinlich für die Grünen, die mit „saubere Umwelt, saubere Politik“ in den Wahlkampf gezogen waren. Dementsprechend genüsslich weiden sich andere Parteien am Sündenfall der einstigen Moralisierer. Gewiss, da schwingt gehörige Scheinheiligkeit mit: von der FPÖ, die stets ihre „Chefchen“ ins Trockene brachte, wenn es aus den Futtertrögen der Macht lecker roch. Von der SPÖ, einer Hauptdarstellerin in der Posten- und Proporzgeschichte der Zweiten Republik. Und von der ÖVP sowieso, der zweiten Hauptdarstellerin, deren geheime Nebenabsprachen mit der FPÖ sogar strafrechtliche Folgen haben könnten (Stichwort ÖBAG).

Es wirkt fast putzig, wenn Kanzler Karl Nehammer, notabene Obmann einer Partei, die von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft als „Beschuldigte“ geführt wird, und der noch unverständlicher als sonst schwurbelnde Vize Werner Kogler nun treuherzig versichern, mit ihnen werde es in einer nächsten Regierung ganz, ganz sicher keine Sideletter geben. Wenn die Regierungsspitzen es mit ihrer Schuldeinsicht ernst meinen, brauchen sie nichts für irgendwann später versprechen – sie können jetzt handeln und endlich für Sauberkeit in der Politik sorgen. Echte Informationsfreiheit, gläserne Parteikassen, das Aus für das Amtsgeheimnis: All das hat Türkis-Grün versprochen, nichts davon ist Realität, alles liegt auf der langen Bank. Schluss mit der altgeübten Geheimniskrämerei, höchste Zeit für mehr Transparenz!