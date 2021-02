Eva Linsinger: Türkise Zäsur

Denn die Ermittlungen gegen Blümel treffen die ÖVP ins Mark. Dieser Wirbel ist völlig anders gelagert als die Causa Christine Aschbacher: Die war kurz hochnotpeinlich – ist aber vergessen. Nur mehr Politfeinspitze können sich an die kürzlich abgetretene Arbeitsministerin erinnern. Sie kam schon vor der Affäre um ihre Kauderwelsch-Dissertation nie über das Adabei-Stadium in Regierung und ÖVP hinaus. Blümel hingegen gehört zum innersten Kreis, ist seit Jahren Kurz’ Weggefährte und Vertrauter und stets hinter ihm die Nummer zwei.

Mit Blümel ist ein Schlüsselminister deutlich angeschlagen. Das Finanzministerium spielt schon in „normalen“ Zeiten eine zentrale Rolle. In der größten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg, in der die Regierung gegen Rekord-arbeitslosigkeit kämpft, mit Milliarden-Hilfspaketen hantiert, Defizite in Rekordhöhe anhäuft und versuchen muss, die Pleitewelle von Unternehmen zumindest zu bremsen, wäre ein zu 100 Prozent handlungsfähiger Finanzminister noch essenzieller als sonst. Betonung auf: wäre.

Dass gleichzeitig mit Blümel Innenminister Karl Nehammer (wegen gravierender Pannen vor dem Terroranschlag) und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (wegen der teuren Lachnummer „Kaufhaus Österreich“) ins Straucheln geraten, macht die Lage für Regierungschef Kurz auch nicht leichter, im Gegenteil. Jetzt rächt sich, dass bei der Auswahl der Minister bedingungslose Loyalität das mit Abstand wichtigste Kriterium darstellte – in der Krise aber ganz andere Kompetenzen erforderlich wären.

Denn auch wenn die Regierung noch so oft betont, dass Österreich am allerallerbesten von allen durch die Corona-Krise kommt – es wird damit nicht wahrer. Findet offenbar auch der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder, der in Tirol schon „ein zweites Ischgl“ herandräuen sieht und strenge Grenzkontrollen durchzieht. Recht viel deutlicher kann man das Misstrauen gegen Österreich nicht mehr formulieren. Früher war Kurz Stargast bei CSU-Veranstaltungen – jetzt ist auch bei den Parteifreunden in Deutschland sein Ruf als Krisenmanager ramponiert.

Eine rabenschwarze Woche für die ÖVP und ihren Obmann – die lange nachwirken wird.