Fake-Bilder: Wie die Handys lügen lernten

Sicher, auch schon früher zeigten Fotografien immer nur einen Ausschnitt der Realität. Wenn wir Bilder von uns ins Fotoalbum klebten, haben wir auch schon eher jene Aufnahmen genommen, die uns vorteilhaft zeigten. Doch technologisch haben sich zwei Dinge verändert: Zuerst hat die digitale Fotografie ermöglicht, eine Vielzahl von Bildern aufzunehmen – man kann also umso fieberhafter nach dem schmeichelhaftesten Foto suchen. Mittlerweile kommt ein zweiter Game Changer hinzu: Moderne Smartphones beinhalten zunehmend Funktionen der künstlichen Intelligenz. Neue iPhones ermöglichen es zum Beispiel, im Foto-Ordner alle Bilder zu erkennen, die eine Katze zeigen. Und wenn man mit einem neueren iPhone Menschen im Porträt-Modus fotografiert, kann die Software die Lichtverhältnisse umgestalten. Es wirkt dann, als wäre ein Gesicht besser ausgeleuchtet, als das in der Realität der Fall war (der Studiolicht-Modus). Das schon erwähnte Google Pixel 8 Pro ist nun jenes Modell, das besonders weit geht: Sein „Magic Editor“ umfasst viele Funktionen der künstlichen Intelligenz. Wenn der Himmel auf einer Aufnahme grau ist, kann man ihn durch einen spektakulären Sonnenuntergang ersetzen. Oder wenn jemandes Schulter am Bild abgeschnitten ist, kann die App diese Person weiter ins Bild schieben und die Schulter einfach hinzuerfinden. Natürlich gibt es schon länger ähnliche Apps, die man in den App-Stores herunterladen kann und die solche Funktionen umfassen. Aber wenn Technik-Unternehmen wie Google direkt in ihrer Foto-App solche KI-Anwendungen einbauen, steigt die Chance, dass viele Menschen sie nutzen. Das führt zu ethischen Überlegungen. Der Philosoph und Schriftsteller Tom Whyman fragt etwa im „Guardian“: „Das neueste Google-Telefon verspricht mir, meine Kinder in perfekte, lächelnde Engel zu verwandeln. Warum sollte ich das wollen?“ Ich denke mir auch: Das Leben besteht nicht nur aus schönen Sonnenuntergängen oder permanent gut gelaunten Kindern. Es geht ein Teil der Information über die Welt verloren, wenn wir zunehmend Bilder haben, in denen nicht perfekte Details wegretuschiert wurden.