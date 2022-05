Franz Schellhorn: Augen zu und durch

Im heimischen Arbeitsministerium wird derzeit ebenfalls an einem degressiven Arbeitslosengeld getüftelt. Herauskommen dürfte eine alpine Variante des skandinavischen Vorbilds: Das Arbeitslosengeld soll zu Beginn höher sein als bisher, aber maximal auf das aktuelle Niveau absinken. Anders als in Schweden und Dänemark ist die Auszahlung zeitlich auch nicht befristet, wird im Extremfall also bis zur Pensionierung gewährt. Anders ausgedrückt: Die österreichische Bundesregierung hat die negativen Arbeitsanreize erkannt – und verstärkt sie noch erheblich. So etwas nennt man dann wohl eine paradoxe Intervention.

Paradox ist die Reaktion der Bevölkerung auf die enormen Preisanstiege. Einer aktuellen Umfrage des Instituts für Demoskopie & Datenanalyse zufolge sind 89 Prozent der Befragten dafür, dass der Staat den Anstieg der Energiepreise begrenzt, also Preisobergrenzen einzieht. Am besten finden das FPÖ-Wähler mit 92 Prozent Zustimmung, am „wenigsten begeistert“ sind NEOS-Anhänger mit 83 Prozent. Leider wird damit die hinter den explodierenden Preisen stehende Knappheit nicht gelöst. Sondern verschärft.

Wie wäre es damit, die Wettbewerbssituation am heimischen Energiemarkt zu diskutieren? Oder zu hinterfragen, ob es wirklich sinnvoll ist, dass der Strompreis günstig produzierender Wasserkraftwerke am teuersten Gaskraftwerk hängt?

Zu kompliziert. Österreich bevorzugt die einfachen Lösungen. Während andere Länder fieberhaft nach alternativen Gaslieferanten suchen, lässt sich die heimische Bundesregierung nicht aus der Ruhe bringen. Nur keine Eile, die Russen werden uns schon beliefern. Wir sind schließlich ein herziges Land. Gastfreundschaftlich, neutral und weitgehend unbewaffnet. Was soll da schon schiefgehen?