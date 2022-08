Franz Schellhorn: Bruno Kreisky hätte seine Freude an der ÖVP

Leicht ist es für die SPÖ derzeit nicht, wirtschaftspolitisch zu punkten. Das liegt insbesondere an der ÖVP, die ungeniert bei den Roten wildert. Fast alles, was die Sozialdemokraten vorschlagen, hat die Kanzlerpartei bereits propagiert. Sie lässt Sympathien für die Vier-Tage-Woche erkennen, hält die selektive Abschöpfung von Gewinnen für überlegenswert, und sie will, dass der Staat den Großteil der privaten Stromrechnungen übernimmt. Viel Platz bleibt da nicht mehr. Zumal die ÖVP das Land mit geliehenem Geld überschüttet, als wäre Bruno Kreisky ihr wirtschaftspolitischer Leitstern. Allein heuer werden 4,7 Milliarden Euro an Antiteuerungshilfen ausgeschüttet. Obwohl der Großteil der Gelder noch nicht geflossen ist, sind weitere Staatshilfen längst in der Pipeline.

Da wirkt die SPÖ mit ihrem 5-Punkte-Programm zur Bekämpfung der Teuerung wie ein verspäteter Partygast. Dabei ist von der Spritpreisbremse über staatlich regulierte Strom- und Gaspreise, einem halbierten Mehrwertsteuersatz auf Lebensmittel und Treibstoffe, eine noch strengere Deckelung der Mieten bis hin zur Abschöpfung sogenannter „Übergewinne“ alles dabei, was das sozialistische Herz höherschlagen lässt.

Ginge es nach der SPÖ, würde Treibstoff maximal 1,5 Euro je Liter kosten. Slowenien hat den Preisdeckel wieder aufgegeben, Ungarn hält (noch) eisern daran fest. Dabei tritt dort gerade das ein, was in allen Lehrbüchern nachzulesen ist: Der Sprit wird knapp. Die Inlandsnachfrage bricht aufgrund der niedrigen Preise alle Rekorde, Raffinerien verkaufen ihre knappen Güter aber lieber dorthin, wo am meisten bezahlt wird. Also in Länder, die keinen Preisdeckel kennen. Aus Knappheit wird Mangel. Dasselbe würde auch im Falle eines Strom- und Gasdeckels passieren. Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck hat das verstanden. „Kaum jemand würde mehr Strom nach Österreich liefern“, meinte der Grüne unlängst am Rande seines Österreich-Besuchs in einem Interview mit dem „Standard“.