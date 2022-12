Franz Schellhorn: Streiken die Eisenbahner für uns alle?

Irgendwie scheint die Mehrheit der Bevölkerung noch nicht so recht zu wissen, was sie vom Streik der Eisenbahner halten soll. Haben wir es hier mit einem berechtigten Anliegen der 43.000 Beschäftigten zu tun, oder wird leichtfertig der soziale Friede aufs Spiel gesetzt? Erleben wir gar den Anfang vom Ende jener Sozialpartnerschaft, auf die viele Menschen in diesem Land so große Stücke halten? Während manche Pendler empört auf die Streiks reagierten, scheint es die Mehrheit der Bevölkerung anders zu sehen. Das ist aus mehreren Gründen bemerkenswert.

Erstens ist es zwar völlig nachvollziehbar, dass die Gewerkschaft die Kaufkraft der Eisenbahner in Zeiten galoppierender Inflationsraten sichern will. Das ist schließlich ihre Kernaufgabe, und im Notfall kann sie auch zur Niederlegung der Arbeit aufrufen. Dass aber gerade die Eisenbahner die höchsten Lohnforderungen aller Beschäftigten stellen und gleich mit einem 24-Stunden-Streik vorpreschen, kommt doch überraschend. Während die im vollen Wettbewerb stehenden Beschäftigten im Privatsektor mit knapp sieben Prozent höheren Löhnen rechnen dürfen, fordern die großteils vor der Kündigung geschützten Beschäftigten der ÖBB um zwölf Prozent mehr Lohn, für Niedrigstverdiener sind es sogar 25 Prozent. Diese Reallohnerhöhungen seien den Eisenbahnern von Herzen gegönnt. Bezahlen wird sie aber nicht die ÖBB-Führung, sondern die Bevölkerung. Entweder über höhere Ticketpreise oder als Steuerzahler über höhere Verlustabdeckungen, falls die Staatsbahn die Lohnabschlüsse nicht in den Preisen unterbringen kann. Vermutlich wird es eine Kombination aus beidem sein.

Zweitens wurde hier ein Unternehmen bestreikt, das nicht gerade zu den Gewinnmaschinen des Landes zählt. Die ÖBB erzielten vergangenes Jahr knapp 4,3 Milliarden Euro Umsatz, bei Aufwendungen von 6,3 Milliarden Euro. Im normalen Wirtschaftsleben würde ein Unternehmen also zwei Milliarden Euro Verlust schreiben und nicht mehr lange durchhalten. Nicht so die ÖBB, sie schreiben Gewinne, weil die Steuerzahler den Staatsbahnen jährlich Milliarden Euro zuschießen müssen. Die schwache Ertragskraft der Bundesbahnen lässt sich auch an den hohen Schulden von 28 Milliarden Euro ablesen, also dem Siebenfachen (!) des Jahresumsatzes. Niemand wird deshalb von den Eisenbahnern verlangen, auf angemessene Lohnabschlüsse zu verzichten. Viele Beschäftigte leisten unter teilweise harten Bedingungen Enormes. Gleichzeitig wird aber auch niemand aus den Geschäftszahlen der Bundesbahnen großen Spielraum für überdurchschnittlich kräftige Lohnerhöhungen herauslesen können.