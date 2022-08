Franz Schellhorn: Warum die Armen einfach nicht reicher werden

Dennoch haben es angesehene Wohlfahrtsstaaten wie Dänemark und Schweden trotz Corona geschafft, ihre Staatsausgaben gemessen an der Wirtschaftsleistung in den vergangenen 20 Jahren zu senken. Sozialdemokratische Regierungen haben die Zeichen der Zeit erkannt und verantwortungsbewusst gegengesteuert: Die beiden skandinavischen Länder hatten allein zwischen 1995 und 2019 mehr Budgetüberschüsse als Österreich seit Ende des Zweiten Weltkrieges. In Schweden arbeiten 78 Prozent der 55- bis 64-Jährigen, in Dänemark 71 Prozent. In Österreich sind es 55 Prozent, gleich viele wie in Italien und Frankreich.

Hierzulande wird aber immer noch so getan, als wäre die Rente mit 60 ein soziales Grundrecht, das es zu schützen gilt. Deshalb wird ein großer Teil der Sozialausgaben auch für die flächendeckende Frühpensionierung sehr fitter Jungsenioren verbraten.

Österreich sollte sich nicht an Frankreich und Italien orientieren, sondern an Dänemark und Schweden. Doch darüber wird im österreichischen Parlament nicht geredet. Sondern ausschließlich darüber, wie sich noch mehr Geld an möglichst breite Bevölkerungsschichten verteilen ließe, um es anschließend von einer immer kleiner werdenden Gruppe an Bürgern über höhere Steuern wieder einzukassieren. Für diese simple Übung braucht aber niemand 183 Abgeordnete und 14 Regierungsmitglieder.

Vielleicht sollte die Politik mit dem Sparen bei sich selbst anfangen.