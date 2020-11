Franz Schellhorn: Wir dürfen hoffen!

Obwohl Milliarden an öffentlichen Ausgaben keine große Rolle mehr zu spielen scheinen, fehlt es an vielen Schulen noch immer an schnellen Datenleitungen. Kaum ein Klassenzimmer, das mit einem Laptop samt Kamera ausgestattet wäre, um zu Hause sitzende Schüler zu unterrichten. Engagierte Lehrer haben sich weitergebildet, um mit ihren eigenen Geräten den Bildungsverlust für die Schüler möglichst gering zu halten. Andere wiederum verweigern sich den "modernen Technologien" und tauchen einfach unter. Einige Schulen haben sich im Sommer intensiv auf einen neuerlichen Lockdown vorbereitet, andere nicht. Es gibt keine einheitlichen Qualitätsstandards, die von allen zu erfüllen wären. Im Land mit den EU-weit zweithöchsten Bildungsausgaben (pro Schüler) ist es eine reine Glückssache, ob ein Kind in die "richtige" oder in die "falsche" Schule geht.



Ähnliches spielt sich in anderen Teilen des Staatsapparats ab. Acht Monate nach Ausbruch der Pandemie gelingt es der Republik Österreich nicht, valide Daten über das Infektionsgeschehen zu erheben. Die IT-Infrastruktur ist nicht auf der Höhe der Zeit, die von öffentlichen Stellen gemeldeten Zahlen widersprechen sich, werden immer wieder verspätet gemeldet, womit verlässliche Prognosen über den weiteren Verlauf nicht möglich seien, wie der Komplexitätsforscher Stefan Thurner im Ö1-"Morgenjournal" vergangenen Donnerstag beklagte. Von genau diesen Prognosen hängen aber weitreichende Entscheidungen der Politik ab. Und damit die Gesundheit von Menschen und die Zukunft Hunderttausender Arbeitsplätze.



Wir alle müssen hoffen, dass sich das möglichst schnell ändert. Dass der Staatsapparat endlich in die Gänge kommt, weil die Sache selbst mit einem erfolgreichen und nebenwirkungsarmen Impfstoff noch nicht ausgestanden ist.