Via Messaging-Dienst Telegram den Monologen von Martin Sellner zu lauschen, ist nur bedingt zur Unterhaltung zu empfehlen. Doch es kann sehr erhellend sein, wenn man in die Gedankenwelt der Rechtsextremen eintauchen möchte. Sellner ist der Posterboy der Identitären Bewegung (IB) in Österreich und hat sich in seiner Jugend im Umfeld des verurteilten Neonazis Gottfried Küssel bewegt. Jetzt will er diese „pubertäre Phase“, wie er sagt, hinter sich gelassen haben und bezeichnet sich als einen patriotischen Aktivisten der Neuen Rechten.

Derzeit läuft es weniger gut für Sellner. Seit vergangenem Sommer sind seine Profile in sozialen Netzwerken gesperrt. Twitter, YouTube, Soundcloud – alles weg. Der Grund? Twitter wirft den Identitären vor, „Terrorismus und Gewalt“ zu verherrlichen. Der deutsche Verfassungsschutz bezeichnet sie als „geistige Brandstifter“, die die Gleichheit der Menschen infrage stellen. Im Februar wurde die IB in Frankreich verboten, hierzulande sind ihre Symbole nicht mehr zugelassen.

Auf Telegram hingegen ist Sellner höchst aktiv. Nachdem der Pressesprecher der Taliban der „Kronen Zeitung“ ein Interview gab, kommentierte Sellner am 30. August: „Seine Ansichten wirken 10mal vernünftiger als das, was Politiker bei uns über Migration und Asyl labern.“ Der Grund? Die Taliban würden „kriminelle Afghanen“ per Abschiebungen zurücknehmen.