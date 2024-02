Frauen verdienen mehr (als sie bekommen)

Wenig überraschend: Für gleichwertige Arbeit, also für mindestens genauso anstrengende Jobs in anderen („Frauen“-)Branchen, bekommen sie erst recht weniger Geld.

Was Frauen leisten, ist immer und überall weniger wert. Nachfrage hin, „Frauenberufe“ her.

Ein Automechaniker verdient im ersten Berufsjahr brutto über 400 Euro mehr als eine Altenpflegerin. Dabei ist kaum ein Job körperlich und mental so anstrengend wie die Betreuungsberufe im Kindergarten oder in der Pflege. Das Burnout-Risiko in der Pflege ist doppelt so hoch wie in anderen Berufen.

An der Nachfrage kann es nicht liegen: Bis zu 76.000 zusätzliche Pfleger:innen brauchen wir geschätzt bis 2030. Der Markt richtet es also nicht: Was Frauen leisten, ist immer und überall deutlich weniger wert. Nachfrage hin, „Frauenberufe“ her.

Wir bezahlen gleichwertige Leistung eben unterschiedlich, je nachdem, ob die Leistung von einem Mann oder einer Frau erbracht wird. Selbst in männerdominierten Berufen, die Frauen doch angeblich so dringend wählen sollten, sind zwar die Gehälter generell höher – dort ist aber auch der Gender Pay Gap besonders groß. Davon können zum Beispiel die Ingenieur:innen ein Lied singen. Dazu kommt ein weiterer Effekt: Wenn viele Frauen in eine Branche drängen, dann sinken – langsam, aber stetig – die Gehälter und das Ansehen des Berufs.

Niemand kann diese Zahlen ernsthaft verteidigen. Versuchen tun es natürlich trotzdem einige. Frauen sollen endlich aufhören, sich in der „Opferrolle zu suhlen“, wird ihnen in Kommentaren ausgerichtet, sie selbst und ihre „ganz individuellen“ Lebensentscheidungen seien schuld am miesen Einkommen. Und der Bundeskanzler kommt dann auch noch mit Vorschlägen wie einer Karenz für Großeltern (vulgo: Oma-Karenz) um die Ecke. Damit die Frauen nicht nur ihr ganzes Berufsleben draufzahlen, sondern in der Pension endgültig in der Altersarmut landen.

Dabei gäbe es in ganz Europa Vorbilder, tatsächlich wirksame Rezepte gegen die beschämende Lohndiskriminierung – statt der Nehammerschen Scheinlösungen. Verpflichtende Gehaltstransparenz etwa. Oder bezahlte Elternzeit stärker daran zu koppeln, dass sie von einem Elternteil in Anspruch genommen wird – sagen wir doch Väterkarenz dazu. Das kann man sich in Island zum Beispiel ansehen.

Klassische Frauenberufe besser bezahlen – das wäre nicht nur ein Schritt in Richtung Lohngerechtigkeit, das hätten wir als Gesellschaft insgesamt dringend nötig und sogar selbst in der Hand: Bildung, Pflege, Gesundheitswesen – viele Frauen-Jobs sind im öffentlichen Einflussbereich. Und eine Arbeitszeitverkürzung für alle würde dabei helfen, Familienarbeit und Erwerbsarbeit unter einen Hut zu bringen.

45 Tage Arbeit unbezahlt schuften. Jedes Jahr. Niemand würde das freiwillig tun. Österreichs Frauen bleibt keine andere Wahl. Aber nur, solange wir die Politiker:innen nicht in die Pflicht nehmen, die zwar über die Schlechterstellung von Frauen klagen, aber nichts dagegen tun. Ein Superwahljahr wäre doch ein guter Anlass dafür.