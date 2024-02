Hate Speech: Das Patriarchat hetzt mit

Auf allen Plattformen – Reddit, YouTube, Telegram und dem Twitter-Nachfolger X – und in allen Ländern – Bulgarien, Deutschland, Italien und Schweden – waren die Hauptziele des Hasses Frauen. In den Kommentaren wurden Mobbing, Belästigungen, beleidigende Sprache und Aufstachelung zu sexueller Gewalt dokumentiert.

Claudia Wilhelm, Kommunikationswissenschafterin an der Universität Wien, kann das aus ihrer Forschungsarbeit bestätigen. Natürlich werden auch Männer im Internet beschimpft, aber oft anders. „Bei Frauen kommt sehr schnell eine Ebene mit sexistischen und sexualisierenden Beleidigungen dazu.“ Besonders deutlich lasse sich das bei Menschen in exponierten Positionen beobachten. Frauen in der Wissenschaft, in der Politik und im Journalismus müssen sich oft andere Beschimpfungen als ihre Kollegen anhören.