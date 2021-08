Frauenhäuser schlagen Alarm: Polizeiliche Übergriffe auf Gewaltopfer

Das alles hat mit einem gesellschaftlichen Klima zu tun, in dem sich viele Männer – wie Psychoanalytiker und Männerforscher Erich Lehner bestätigt – zunehmend „als Opfer vorkommen“. Dem Opferfeeling liegt indes weniger echte Benachteiligung zugrunde als eine Fehlinterpretation von Gleichstellungsmaßnahmen als Diskriminierung. Alles, was an männlichen Privilegien kratzt, wird als weibliche Machtergreifung empfunden. Wenn Frauen gerade einmal ein Viertel eines bis dahin männlich besetzten Gremiums ausmachen, spricht man schon von einem „Frauenüberhang“. Und strukturelle Ungerechtigkeit wird gleichgesetzt mit persönlichem Ärger, vor dem das Mannsein nicht schützt. Die Medien gießen ebenfalls gern Öl in dieses Feuer und widmen dem angeblich hilflos vom feministischen Furor ins Abseits gedrängten Mann immer wieder mitfühlende Berichte.



Zusammen mit dem allgemeinen gesellschaftlichen Rechtsruck ergibt das eine Perspektive, aus der misshandelte Frauen vor allem zum Ärgernis werden, für den Misshandler (dessen Wutausbruch nachvollziehbar erscheint), aber auch für die Ordnungshüter, deren Ordnung sie stören. Also werden sie streng in die Schranken gewiesen, die sie unruhestiftend gerade überschreiten.



Nein, nicht alle Polizisten sind so. Aber die Zahl derer, die mit Männerbündelei auf Hilfe suchende Frauen reagieren, nimmt offenbar zu. Immer öfter rufen misshandelte Frauen in Frauenhäusern und Gewaltschutzzentren an, die von Schuldumkehr und unterlassener Hilfeleistung durch die Exekutive berichten.



Die dortigen Mitarbeiterinnen sehen ein schweres Versäumnis in gekürzten Schulungen für Polizist:innen (auch Beamtinnen teilen häufig die Sichtweise ihrer Kollegen, schließlich wollen sie im Beruf ihren „Mann“ stehen). Sie fordern eine Wiederaufstockung der Grundausbildung von zwölf auf 16 Stunden und verpflichtende Nachschulungen. Der Misogynie wird man damit nicht grundlegend beikommen, aber klare Richtlinien, wie Täter von Opfern zu unterscheiden sind und wie man Opfer einfühlsam befragt statt streng verhört, wären fürs Erste schon sehr nützlich.