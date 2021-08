Immer, wenn in Österreich wieder eine Frau ermordet wird, lässt die Regierung in öffentlichen Inszenierungen ihre Muskeln spielen. Der Innenminister kündigt gnadenlose Abschiebungen der Übeltäter an, die Ministerin für strenge Auftritte (offiziell für EU und Verfassung zuständig) ruft nach Strafverschärfungen, die Frauenministerin, die keine Feministin sein will, beteuert schamlos, dass noch nie eine Regierung so viel für den Schutz der Frauen übrig gehabt habe wie die jetzige, und der Kanzler stellt am Ende sogar gütig Geld in Aussicht.

Weil man das Frauenthema gern mit einem Kettenrasseln in Sachen Migration verknüpft, ziehen Frauenmorde, die mutmaßlich auf inländische Täter zurückgehen, weniger Betroffenheits- und Ankündigungsrhetorik nach sich, aber das nur nebenbei.