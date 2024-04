From Russia with Love

profil: Nun, Ihr Informationsstand über Österreich dürfte ja generell recht hoch sein. Was hat Ihnen denn der Herr Ott so alles verraten?

Putin: Also bitte! Werde ich doch nicht ausbreiten Staatsgeheimnisse von Österreich hier in Öffentlichkeit. Aber: Waren wir immer sehr zufrieden mit Herrn Ott. Und natürlich mit seine politischen Freunde. Unbezahlbar! Wobei … Das stimmt jetzt nicht ganz.

profil: Die unverhohlene Speichelleckerei der FPÖ Ihnen gegenüber läuft ja schon seit geraumer Zeit. HC Strache selig hat damit begonnen.

Putin: Ja. War schade um die HC. War immer große Freund von Russland. Haben ihm ja sogar gefallen dreckige russische Zehennägel.

profil: Na ja. Die Zehennägel nur am Anfang.

Putin: Was für Amateure. Wenn Agentin von mir hat dreckige Zehennägel bei diese Auftrag, sie bekommt viel Zeit zum Putzen. In Feriencamp in Sibirien.

profil: Wie genau hat das alles denn begonnen? Haben Sie die Blauen auch so ganz klassisch angeworben? Mit Lockvögeln? Champagner und Kaviar?

Putin: Wozu?

profil: Wie, das war gar nicht nötig? Sind die also von selber in streng patriotischer Bauchlage zu Ihnen gekommen?

Putin: Nein, ich meine: Wozu Champagner und Kaviar – wenn doch reicht beschissene Krimsekt und Seehasenrogen?

profil: Geschmackssicherheit ist ja ein zentraler Punkt im FPÖ-Parteiprogramm. Aber was, glauben Sie, imponiert denen so ungeheuer an Ihnen?

Putin: Ich habe Macht, Geld – und kein Gewissen. Sie haben erst eines davon.

profil: Und mit Ihnen kommen sie leichter an den Rest.

Putin: Da sieht man wieder einmal: Nicht nur der Westen leistet viel Entwicklungshilfe! Aber abgesehen davon: Wenn man sich schaut an Parteiprogramme von „Einiges Russland“ und von FPÖ – es gibt dort viele Gemeinsamkeiten.