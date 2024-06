Monika Rosen: Bündelung der Börsenkräfte

Was die Finanzmärkte angeht, so gibt es die Amerikaner und dann den Rest der Welt. Das lässt sich anhand von ein paar Zahlen zeigen. Der KI Star Nvidia ist mit einer Marktkapitalisierung von über 2,6 Billionen US-Dollar an der Börse mehr wert als der gesamte deutsche Leitindex Dax! Die sechs größten US-Unternehmen, die an der Wall Street in Summe über 13 Billionen US-Dollar auf die Waage bringen, lassen sogar die Gesamtheit der europäischen Märkte hinter sich. Damit sind wir schon beim Stichwort: Was kann Europa tun, um hier aufzuholen?

Wie so oft, würde auch beim Thema Kapitalmarkt die Antwort in einer Bündelung der Kräfte liegen. Darauf wies zuletzt der ehemalige italienische Premierminister Enrico Letta in seinem Bericht zur Zukunft des gemeinsamen Marktes hin. Europa müsse seinen Kapitalmarkt integrieren, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können, so Letta gegenüber der „Financial Times“. In Europa ist die Wirtschaft aber sehr bankenzentriert. In der EU finanzieren sich die Unternehmen zu 70 Prozent über die Banken, lediglich 30 Prozent der Finanzierungen werden über den Kapitalmarkt abgewickelt. Ziel wäre es, diesen Anteil auf 50 Prozent zu steigern. In den USA ist das Verhältnis genau umgekehrt, der Anteil der Bankkredite liegt nur bei einem Drittel, der große Rest läuft über den Kapitalmarkt.