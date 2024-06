Wie die FPÖ zur blauen Volkspartei wurde

Nur in den großen Städten schwächelt die FPÖ, in Wien fiel ihr Zugewinn mit vier Prozent unterdurchschnittlich aus, in Innsbruck mit acht Prozent auch. Den ersten Platz erreichten die Freiheitlichen unter allen Landeshauptstädten nur in Klagenfurt. Umso mehr punktet sie in mittelgroßen Stadtgemeinden: in ehemals roten Hochburgen wie Schwechat, Leoben oder Liezen und in schwarzen wie Kufstein oder Schladming.

Wenn Machtteilhabe zu den Merkmalen einer Volkspartei zählt, ist die FPÖ in den Ländern schon länger eine solche. In Kärnten regierte Jörg Haider als Landeshauptmann von 1989 bis 1991 und von 1999 bis zu seinem Unfalltod im Oktober 2008. Haider sprach viele Kärntner an, AHS-Lehrer ebenso wie Bademeister. Seit 2015 koaliert die FPÖ in Oberösterreich mit der ÖVP und stellt den stellvertretenden Landeshauptmann, in Niederösterreich schloss sie nach der Wahl im März 2023 ein Bündnis mit der Volkspartei ab. Die schwarz-blaue Koalition in Salzburg begeht dieser Tage ihren ersten Geburtstag. Bei der Landtagswahl im April vergangenen Jahres führte die heutige Landeshauptmann-Stellvertreterin Marlene Svazek die FPÖ auf 25,7 Prozent. Und sagt im Interview mit den „Salzburger Nachrichten“: „Die Regierungsverantwortung verleiht der FPÖ eine zusätzliche Breite, die man sicher braucht, wenn man Kanzler werden will.“

„Heimat“ sollte sich gegen die ÖVP richten, „sozial“ gegen die SPÖ. Bis heute ist es so geblieben. Während es zwischen Rot und Schwarz – mit Ausnahme der Ära von Sebastian Kurz – kaum einen Wähleraustausch gab, gelang es der FPÖ in den vergangenen Jahren, Wähler von beiden Parteien abzuwerben. Bei der Europawahl wechselten laut Wählerstromanalyse über 220.000 Wähler von Schwarz zu Blau, das entspricht sechs Prozent der gültigen Stimmen. Die freiheitlichen Themen greifen rechts wie links. Kickls „Festung Österreich“, Verschärfungen für Zuwanderer, die Betonung der Sicherheit und die Aufweichung der Klimaziele sprechen schwarze Sympathisanten an. Mit Kritik an der Teuerung, der Forderung nach leistbarem Wohnen und der Thematisierung von Armut (allerdings nur von Inländern) werden rote Wähler bedient.

Für den Chef einer Partei, die breitenwirksam sein will, tritt Kickl bemerkenswert aggressiv auf. Offenbar kann der FPÖ-Obmann nicht aus seiner Haut: Immer wieder wird ihm geraten, sich in seinen Auftritten etwas zurückzuhalten und das Rabauken-Image aufzuweichen. Doch der Mann, der „Volkskanzler“ werden will, tritt nicht auf wie der Chef einer Partei, die das gesamte Volk in ihre Politik einbeziehen will. Ein Gräuel sind ihm nach wie vor „die Eliten“. Die Einladung zu einem Meinungsaustausch mit dem Vorstand der Industriellenvereinigung schlug er im Frühjahr aus. Seine sinngemäße Begründung: Die Industriellen und Top-Manager seien keine Gesprächspartner für einen „Volkskanzler“. Jörg Haider, Heinz-Christian Strache und auch Norbert Hofer hatten weniger Berührungsängste.

Während die FPÖ zur Volkspartei wächst, schrumpfen die früheren Groß- zu Klientelparteien. Die ÖVP ist der Wahlverein der Bauern, Beamten, und – neuerdings – der Autofahrer; die SPÖ der Schutzverband für Pensionisten und Wiener Gemeindebedienstete.

Die Gesetze der Mathematik mögen im gesamten Universum gelten, aber nicht in der Parteizentrale der ÖVP in der Wiener Lichtenfelsgasse. Dort wurde das Ergebnis der Europawahl – ein Minus von zehn Prozentpunkten – wie ein Zugewinn gefeiert. Dennoch bleibt es das historisch schlechteste Abschneiden der ÖVP bei einer EU-Wahl, sie verliert zwei Sitze im EU-Parlament. In den vergangenen Jahren nagte vieles am schwarzen Selbstbewusstsein. In den Ländern setzte es Niederlagen, im Bund musste die Partei die Altlasten der Ära Kurz entsorgen. In gleich zwei U-Ausschüssen sah sich die ÖVP mit Vorwürfen konfrontiert, eine korrupte Partei zu sein.

Schwarz ist die Hoffnung

Der knappe Abstand zur FPÖ gibt ihr neue Hoffnung. Im Sommer will Nehammer ÖVP-Bürgermeister auf einer Tour durch Österreich besuchen. Vielleicht verschlägt es ihn nach Auerbach, eine traditionell schwarze Gemeinde im Bezirk Braunau. Dort ging fast jede zweite Stimme an die FPÖ. Mehr als 18 Prozentpunkte konnten die Freiheitlichen im Vergleich zu 2019 zulegen, die Volkspartei stürzte von 46 Prozent auf 26 Prozent ab. Dabei floriert das 800-Einwohner-Dorf: 2021 war Auerbach die am stärksten wachsende Gemeinde in Österreich. Grund dafür seien die vielen Arbeitsplätze und die gute Lage, sagt Bürgermeister Josef Seidl, ÖVP. Mit dem Auto ist man in zehn Minuten beim KTM-Werk in Mattighofen, in einer halben Stunde in Braunau und in 45 Minuten in Salzburg. Das Resultat: In Auerbach waren 2021 laut Statistik Austria nur zwölf Personen arbeitslos.