Das langfristig durchhaltbare Wirtschaftswachstum liegt in den nächsten fünf Jahren bei wenig mehr als ein Prozent. Das Budgetdefizit bleibt ohne Maßnahmen bis 2029 über der Drei-Prozent-Grenze. Und die Industrie tut sich im internationalen Wettbewerb schwer. Die multiplen Krisen seit 2019 werden bis 2029 kumulativ zwischen 105 und 225 Milliarden Euro an Wertschöpfung gekostet haben. Pro Einwohner sind das bis zu 25.000 Euro. Die schlechte Stimmung im Land ist angesichts dieser Zahlen nicht überraschend. Österreich wurde von der Coronakrise, den folgenden Lieferkettenverwerfungen und der Energiepreiskrise stärker getroffen als die meisten anderen OECD-Staaten. Die Regierung hat mehr als andere Länder getan, um in den Krisen Wirtschaft und Kaufkraft durch verschiedene Zuschüsse und Subventionen zu stabilisieren. Die Sozialpartner erreichten sogar eine Stabilisierung der Reallöhne leicht über dem Niveau von 2019. Die verfügbaren realen Einkommen der Haushalte liegen aktuell sogar um 5,9 Prozent höher, bereinigt um das Bevölkerungswachstum immerhin noch um knapp zwei Prozent. Das ist ein Erfolg – einerseits.