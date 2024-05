Gaza: Der Krieg muss enden

Vergangenen Montag trafen zwei Nachrichten bei mir ein, in beiden ging es um den Gazakrieg und um Zelte. Die eine handelte davon, dass auf dem Gelände der Universität Wien ein „propalästinensisches Protest-Camp“ errichtet wurde, ganz nach dem Vorbild der Camps an US-Universitäten. Die zweite war eine Chat-Nachricht von Riham Adwan, einer Palästinenserin, die mit ihrer Familie in die Stadt Rafah im Süden von Gaza geflüchtet ist: „Die Invasion beginnt“, schrieb sie, die israelischen Streitkräfte hätten Flugblätter abgeworfen, in denen sie die Bevölkerung aufforderten, diesen Ort zu verlassen. Doch um sich anderswo niederlassen zu können, bräuchten das Paar und seine beiden Kinder ein Zelt. „Mein Mann ist losgezogen, um Holz und Plastikplanen zu suchen“, schrieb Adwan. Er kam mit leeren Händen zurück, ihre bislang letzte Nachricht lautete: „Wir haben beschlossen zu bleiben.“

Die Leute in den Zelten des Protestcamps behaupten, sie würden den Menschen in Gaza beistehen, und wahrscheinlich glauben sie das wirklich. In Wahrheit spielen sie sich mit ihren einfältigen Slogans und einer völlig abstrusen Darstellung des Konflikts, in der die Verantwortung der Terrororganisation Hamas ausgeblendet wird, auf ärgerliche Weise in den Vordergrund und tragen gar nichts zu einer vernünftigen Debatte bei.