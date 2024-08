Auch wenn wir derzeit bei einigen Tech-Unternehmen einen kleinen Rückschlag erleben, lesen wir jede Woche von der nächsten großen Finanzierungsrunde, bei der es oft nicht mehr um ein paar Millionen, sondern um Hunderte von Millionen geht. Wohin dieses Geld fließt und was sich die Investoren davon versprechen, ist eine spannende und berechtigte Frage. Natürlich fließt auch zunehmend Kapital in KI-Anwendungen wie Harvey, den KI-Rechtsanwalt, oder an Stability.ai, ein Text-zu-Bild-Unternehmen, aber bei Weitem nicht in so großen Runden wie bei KI-Modellen und Infrastruktur.

So geht es bei diesen großen Runden immer um die Entwicklung von Foundation-Modellen, manchmal auch um den Ausbau der zugrunde liegenden Infrastruktur. Bestes Beispiel ist die Übernahme von Silo.ai, einem der führenden europäischen KI-Unternehmen, das seine Anwendungen und KI-Modelle speziell für AMD-Hardware entwickelt hat und deshalb vom Chiphersteller AMD übernommen wurde, um sich im Kampf gegen NVIDIA zu verstärken.