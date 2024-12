Seit Jahrzehnten bauen wir bürokratische Anforderungen auf allen Ebenen auf. Sei es auf kommunaler Ebene, auf Bezirksebene oder eben in den Verwaltungsapparaten von Ländern, dem Bund oder innerhalb der EU. Es gibt Bundesländer, die es nicht schaffen, innerhalb von zwölf Monaten einen Test für die KI-Unterstützung zur Beschleunigung von Anträgen auf den Weg zu bringen, dafür aber ein umfassendes Landes-KI-Gesetz auf den Tisch legen.

Aber der Reihe nach: Faktisch müssen wir davon ausgehen, dass wir weiter an allen Ecken und Enden Bürokratie aufbauen, auch wenn der kürzlich veröffentlichte Bericht von Ex-EZB-Chef Mario Draghi vor einer „existenziellen Herausforderung“ warnt. Das Bild anlässlich der Präsentation könnte eine klassische Karikatur des legendären Gerhard Haderer sein, auf dem Mario Draghi neben der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen das Thema Überregulierung als Untergang der EU darstellt. Dabei wird auch kommuniziert, dass wir die gigantische Summe von 800 Milliarden brauchen, um die EU wieder flott und wettbewerbsfähig zu machen.

Wenn wir für die nächsten zehn Jahre Prognosen wagen, gibt es einige sehr wahrscheinliche Szenarien. Gehen wir davon aus, dass die Bürokratie zumindest langsamer wächst als in der Vergangenheit und die wirtschaftliche Lage von vielen so negativ eingeschätzt wird, dass wir uns jetzt um wesentliche Dinge wie Lohnstückkosten, Steuern und dergleichen kümmern müssen. Es bleibt also höchstens bei der Dämpfung der Ausweitung der Bürokratie. Damit das alles für kleine und mittlere Unternehmen überhaupt zu bewältigen ist, wird es Unterstützung durch digitale Lösungen geben müssen.

Diese werden Unternehmen helfen, mit ihrer Organisation Anforderungen und Richtlinien zu erfüllen und gleichzeitig auch den zunehmenden Personalmangel zu beherrschen. Diese Lösungsmodelle werden natürlich zunehmend mit KI-Unterstützung arbeiten. In wenigen Jahren wird jede Lösungsvariante im Kern jeder Software verschiedene KI-Prozesse ablaufen lassen. Wahrscheinlich werden es verschiedene Modelle von verschiedenen Systemen sein. Es ist aber auch möglich, dass für die Europäische Datenschutzverordnung nur glänzend saubere Daten für das Training erlaubt sind und nach ein paar weiteren Anforderungen aus Brüssel vielleicht nur noch eine KI übrig bleiben wird.