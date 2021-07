Gernot Bauer: Es ist ein gutes Land

Warnungen vor einem Sozialabbau sind Teil des innenpolitischen Brauchtums, gepflegt von Sozialdemokraten, Freiheitlichen, Grünen, NGOs, Kirchen, Gewerkschaftern. So oft dieser Alarm kommt, so falsch ist er auch. Laut einer aktuellen Berechnung der Statistik Austria stieg die Sozialquote, also der Anteil der Sozialausgaben am Bruttoinlandsprodukt, im Vorjahr auf 34,4 Prozent, ein historischer Höchststand. Dem linken Gejammer über den Sozialabbau entspricht das rechte Gesudere über die hohe Steuerlast. Auf Vermögen und Erbschaften gibt es bei uns bekanntlich keine Abgaben. Und der Wirtschaftsstandort bleibt attraktiv – so ungünstig kann die Unternehmensbesteuerung also nicht sein.

Fazit: Ob EU-Kommission, UN-Organisationen oder Weltbank – in allen seriösen Länder-Rankings zur Lebensqualität liegt Österreich ganz vorn, meist im Pulk mit Australien, Kanada, Schweden, Schweiz, Dänemark oder Deutschland. Wenn es selige Länder in Europa gibt, zählt Österreich dazu. Warum aber fällt es so schwer, diese angenehme Wahrheit auch auszusprechen?