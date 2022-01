Glaub an dich!

Meiner Ansicht nach ist Nicoles Tochter allenfalls besonders faul, aber ich meine ja auch, dass man Vokabeln lernen muss, statt daran zu glauben, dass sie einem schon zufliegen, wenn man vor Netflix sitzt. Wahrscheinlich bin ich eine frustrierte Alte, die keine internationale Bestsellerautorin geworden ist, weil sie nicht an sich geglaubt hat.

Jetzt höre ich, Nicole lässt sich nicht gegen Corona impfen, und es wundert mich nicht. Ich bin gesund, sagt sie. Mein Immunsystem ist super. Mir kann nichts passieren. Ich bin was ganz Besonderes. Ich zweifle, dass Omikron sich davon abschrecken lässt, doch wer gibt schon etwas auf meinen krankhaften Pessimismus? Na eben.

Nicole ist jedenfalls in zahlreicher Gesellschaft, das steht fest. Diese Gesellschaft ist zwar bei Weitem nicht so zahlreich, wie sie von sich behauptet, aber doch ausreichend laut und lästig. Freiheit!, schreien Nicole & Co und reißen sich – und auch anderen – die Masken vom Gesicht. Sie nehmen sich die Freiheit, den freien Willen derer zu attackieren, die lieber eine Maske tragen möchten, als angesteckt zu werden, aber darin sehen sie keinen Widerspruch.

Was geht in ihnen vor, wenn sie in die Kameras grinsen und sagen: Ich glaube nicht an das Virus. Ich glaube nicht an eine Pandemie. Ich kann nicht krank werden!?