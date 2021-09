Hallo Regierung, ist da jemand?

Endlich! Der Wahlkampf in Oberösterreich ist vorbei. Nein, er war weder besonders untergriffig, platt oder sonst wie widerwärtig. Aber: Er diente der Regierung in Wien als hochwillkommener und plumper Vorwand, in Ruhe abzutauchen und so wenig wie möglich aufzufallen, schon gar nicht durch Politik. Nur nicht anecken, keinesfalls Probleme ansprechen, ausschließlich gute Nachrichten in Richtung Oberösterreich senden, bloß die Feelgood-Regierung geben – zu mehr Aktivität konnte sich Türkis-Grün nicht aufraffen. Höchste Zeit, diese Phase mit der Auszählung der Stimmen in Oberösterreich und Graz zu überwinden!



Denn Bundeskanzler Sebastian Kurz hat zwar bereits mehrmals mit großer Geste die Corona-Zeit für beendet erklärt – blöderweise lässt sich die Pandemie davon wenig beeindrucken. Gefragt wäre entschlossenes Krisenmanagement wie jenes zu Beginn der Corona-Krise, für das die Koalition zu Recht viel Lob und Respekt einheimste (bei allen Fehlern im Detail). Davon ist wenig übrig geblieben. Das virologische Quartett ist untergetaucht, Krisenkapitän Kurz hat sich schon länger nicht mehr auf der Kommandobrücke blicken lassen, den Herbst und den Schulbeginn hatte keiner auf dem Kalender, für Planungen fühlte sich offenbar niemand zuständig, die vierte Corona-Welle scheint die Regierung völlig am falschen Fuß erwischt zu haben. Was machen der Bildungs- und der Gesundheitsminister eigentlich beruflich?