Warum liegen in Wien so viele Covid-Patienten in den Intensivstationen?

profil: Die Intensivstationen in Wien waren schon in der dritten Welle besonders voll. Man kann durchaus den Eindruck haben, Corona treffe die Wiener besonders.

Binder: Die Biologie des Wieners und der Wienerin unterscheidet sich nicht von anderen. Richtig ist, dass in Metropolen teilweise andere Gesundheitszustände gemessen werden als auf dem Land.

profil: Gelten in ganz Österreich die gleichen Regeln, wann ein Patient mit Covid auf die Intensivstation verlegt wird?

Binder: Natürlich gibt es Leitlinien, die überall gleich sind. In Ihrem Artikel vor einer Woche („Wiener Schmäh“, profil 37/21) steht ein Zitat, wonach man in Wien schon als Intensivpatient gelte, wenn man eine Sauerstoffbrille braucht. Das ist falsch. Sie können sich gerne unsere ICUs, also Intensiv Care Units, anschauen. Dort liegt kein einziger Patient, der diese Betreuung nicht dringend nötig hat.

profil: Allerdings werden Menschen als Intensivpatienten gezählt, die gar nicht auf der Intensivstation liegen – wenn sie etwa Sauerstoff bekommen, aber nicht intubiert sind.

Binder: Die Intubation ist kein Kriterium. Es gibt die sogenannte Hochfluss-Sauerstofftherapie, die wir sowohl in der Intensivpflege anwenden als auch unter ausgewählten Bedingungen in normalen Stationen. Das ist aber keine Sauerstoffbrille, sondern eine spezielle Therapie für Menschen, die sehr krank sind und bereits unter Sauerstoffmangel in den Organen leiden.

profil: Wien könnte im Höchstfall 364 Intensivbetten für Covid-Kranke bereitstellen. Derzeit ist etwas mehr als ein Fünftel belegt. Warum müssen Sie jetzt schon Operationen verschieben?

Binder: Das hat einen einfachen Grund: Sie können in einer Intensivstation keine Mischbelegung vornehmen – also Corona-Infizierte und andere Kranke gemeinsam. Man muss das stationsweise teilen. An einigen Häusern kommt es deshalb zu Engpässen.

profil: Gesundheitsstadtrat Peter Hacker hat Ende August angekündigt, dass die Stadt wegen Covid 25 zusätzliche Intensivbetten für Kinder bereitstellen wird. Sind Sie mir böse, wenn ich das für reine Panikmache halte?

Binder: Ich bin Ihnen nicht böse, ich möchte Sie nur ein wenig aufklären: Die Delta-Mutation ist extrem ansteckend und grassiert besonders stark unter Kindern. Das führt zu einer Mehrbelastung der Intensiveinheiten. Dazu gibt es ausreichend Daten aus den USA und aus Großbritannien.

profil: In Großbritannien haben mehrere Universitäten in einer gemeinsamen Studie untersucht, wie der Krankheitsverlauf bei Kindern war. Ergebnis: noch milder, als man dachte. Zwei von einer Million Kinder starben an Covid, auch die Zahl der Krankenhauseinweisungen war äußerst niedrig. Österreichische Experten rechnen mit einem schweren Verlauf bei einem von 1000 infizierten Kindern. Warum kalkuliert Wien mit der totalen Eskalation?

Binder: Eine Gegenfrage an Sie: Halten Sie es nicht für angemessen, dass wir uns ordentlich vorbereiten?

profil: Doch, natürlich. Aber es ist etwas anderes, ob man ein Worst-Case-Szenario durchspielt, oder den Leuten mitteilt, dass möglicherweise bald 25 Kinder mit dem Tod ringen.

Binder: Ich halte sehr viel davon, dass wir uns gut vorbereiten. Das war auch die Aussage des Stadtrats.

profil: Österreich hat im internationalen Vergleich besonders viele Intensivbetten. Wie schaffen es Länder mit deutlich weniger Kapazitäten durch die Pandemie, während bei uns dauernd vor einer drohenden Triage gewarnt wird?

Binder: Wer spricht von Triage? Dafür besteht überhaupt keine Notwendigkeit.

profil: Das war in den vergangenen 20 Monaten immer wieder das Schreckensszenario.

Binder: Von mir haben Sie das nicht gehört. Wir haben derzeit keinen Hinweis, dass Triage notwendig werden könnte. Es ist in der Intensivmedizin immer notwendig, das Therapieziel zu definieren. Daran hat sich auch unter Corona nichts geändert. Über die Art von Triage, die Sie meinen, haben wir in Wien nie gesprochen.