„Die Einheit Europas war ein Traum von wenigen. Sie wurde die Hoffnung für viele. Sie ist heute die Notwendigkeit für alle“, lautet ein prägendes Zitat des ersten deutschen Nachkriegsbundeskanzlers, Konrad Adenauer. In einer Zeit geopolitischer Auseinandersetzungen und militärischer Aggression zeigt sich die Notwendigkeit eines einheitlichen europäischen Auftretens so klar wie schon lange nicht mehr. Aktuell leben rund 5,5 Prozent der Weltbevölkerung in der EU. Der Weltmarktanteil am kaufkraftbereinigten Bruttoinlandsprodukt betrug im Jahr 2022 rund 15 Prozent. Damit ist die EU nach China (18,5 Prozent) und den USA (15,6 Prozent) die drittgrößte Volkswirtschaft. Europas wirtschaftliche Stärke und Attraktivität liegen im gemeinsamen Binnenmarkt. Während die Mehrheit der Mitgliedsländer für sich genommen international unbedeutend ist, ist der gemeinsame Markt von rund 450 Millionen kaufkräftigen Konsumenten und Konsumentinnen ein interessanter Wirtschafts- und Handelspartner.

Doch Europa genügt sich zu oft allein. Während China und die USA ihre geopolitischen Ziele klar formulieren und konsequent verfolgen, verfällt die europäische Außenwirtschaftspolitik in vielen Bereichen in einen Dornröschenschlaf. Die EU hat sich mit dem Konzept der „offenen strategische Autonomie“ im Jahr 2021 eine neue handelspolitische Strategie gegeben, die grundsätzlich in der Lage sein kann, Antworten auf die aktuellen Herausforderungen zu geben. So möchte man zukünftig in strategisch relevanten Bereichen die Abhängigkeit von einzelnen Handelspartnern und damit das geopolitische Bedrohungspotenzial reduzieren. Gleichzeitig vertritt diese Strategie ein Bekenntnis zu freiem und fairem internationalen Handel. Eine handelspolitische Agenda, die zur Diversifikation von strategisch wichtigen Vorleistungsimporten bei gleichzeitiger Berücksichtigung europäischer Interessen beitragen kann, lässt sich mit diesem Konzept in Einklang bringen.

In der konkreten politischen Umsetzung stößt dieses Konzept jedoch regelmäßig an seine Grenzen. Die Handelspolitik liegt in der ausschließlichen Kompetenz der EU. Rechtsvorschriften werden auf Basis des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens mit qualifizierter Mehrheit im Rat und zumeist einfacher Mehrheit im EU-Parlament gefällt. Dieses Verfahren funktioniert relativ gut und zeitlich effizient. So ratifizierte die EU etwa die Handelsabkommen mit Japan und Vietnam in den Jahren 2019 und 2020 auf Basis dieses Gesetzgebungsverfahrens.