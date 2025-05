Bevor ich zum Anlass dieses Briefes komme, möchte ich Ihnen zu Ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest gratulieren und zu Ihrem Talent, Ihren Countertenor in Sounds unserer Zeit zu betten!

Ich gestehe, diese Gratulation fiele mir leichter, wenn Sie darauf verzichtet hätten, den Ausschluss Israels vom Eurovision Song Contest zu fordern. Dieser Boykottaufruf war auf mehreren Ebenen falsch, und ich möchte Ihnen – und allen, die denken wie Sie – erklären, weshalb Sie irren. In manchen Punkten will ich Sie in Schutz nehmen.

Sie standen am vergangenen Samstag in Basel auf derselben Bühne wie Yuval Raphael, die israelische Sängerin, die in ihrem Lied „New Day Will Rise“ das Grauen verarbeitet hat, das sie selbst bei dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 erlebte. Sie versteckte sich damals in einem Bunker unter Leichen, um nicht getötet zu werden. Wenn Sie einen Boykott Israels fordern, so richtet sich dies auch gegen Yuval Raphael. Das ist unsensibel und übel.

Sie sind in Österreich geboren, aber nicht hier aufgewachsen. Man kann Ihnen deshalb Ihr Unwissen nachsehen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sich dringend darüber zu informieren, welche historische Dimension Boykottaufrufe gegen Juden oder gegen den Staat der Juden enthalten, wenn sie von Österreichern (oder Deutschen) geäußert werden.

Was Sie wahrscheinlich auch nicht wissen, ist weiters, dass der staatliche israelische Sender „Kan“ (das Gegenstück zum ORF), den ein Ausschluss direkt träfe, keinesfalls mit der Regierung von Benjamin Netanjahu gleichgesetzt werden darf. Im Gegenteil, weil die Redaktionen von Kan unabhängig und kritisch berichten, soll Netanjahu kürzlich überlegt haben, dem Sender die Finanzierung zu kappen.

Der Song Contest ist auch in Israel ein Ereignis der Zivilgesellschaft, vor allem der queeren Community. Die Transgender-Sängerin Dana International, die den ESC 1998 für Israel gewann, ist bis heute eine Leitfigur der LGBTQ-Bewegung und gleichzeitig wüsten Angriffen ultrakonservativer Gruppierungen ausgesetzt. Ein Boykott Israels träfe die Falschen.