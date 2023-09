Jetzt hat das Kind die Volksschule hinter sich. Blöderweise mit einem Zweier im Abgangszeugnis. Kein Unglück, sollte man meinen. War aber doch eins. Denn die beiden höheren Schulen in der Kleinstadt, in der das Kind wohnt, nehmen nur Schülerinnen und Schüler mit lauter Einsern auf. Das mag vielleicht vom Gesetz nicht so vorgesehen sein, in der Praxis spielt es sich jedoch so ab. Die höheren Schulen wählen aus, denn die Zahl der Plätze, die sie bieten können, ist begrenzt. Und der Wettbewerb darum nimmt immer erbarmungslosere Formen an. Ein Dreier im Volksschulzeugnis der dritten Klasse – schon ist die weitere Schulkarriere infrage gestellt.

„Aber wieso?“, fragte die konsternierte Mutter die Volksschullehrerin des Kindes. „Er liest doch gar nicht so schlecht!“

„Nein, aber er könnte besser lesen!“, sagte die Lehrerin.

Wahrscheinlich hat sie recht. Nur: Ist das ein ausreichender Grund, um das Kind von einer höheren Schule fernzuhalten? Welche Bildungsschätze müssen vor dem Zugriff Zehnjähriger geschützt werden, die nicht ganz so flüssig lesen, wie sie das nach Meinung einer einzelnen Lehrperson können sollten?

Volksschullehrerin und Volksschullehrer: gottgleiche Gestalten, die über die Zukunft Zehnjähriger entscheiden.