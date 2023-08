Luisa und Viola: Wie Codes Frauen vor Gewalt schützen sollen

„Ist Luisa hier?” Fremde Hände am Körper, unangenehmes Annähern, aufdringliche Sprüche. Wer solche Situationen in einem Club erlebt, kann an der Bar nach Luisa fragen. Denn Luisa ist ein Code, der das Personal in Alarmbereitschaft versetzt. So zumindest der Plan. Was hier einfach klingt, ist aber kompliziert, denn hinter der Kampagne „Luisa ist hier” steckt im besten Fall ein Handlungsablauf, bei dem das Personal genau weiß, was zu tun ist, im schlechtesten aber Überforderung. Grund dafür sind fehlende Konzepte für die Gastronomie.

Erfunden wurde Luisa in Deutschland. Der Frauennotruf Münster entwickelte die Kampagne für Frauen, die sich belästigt fühlen und Hilfe benötigen. 2019 waren 63 Clubs und Bars bundesweit an der Initiative beteiligt. Zur selben Zeit klebte auch der erste Luisa-Sticker an der Eingangstür eines Tiroler Lokals und signalisierte damit: Luisa ist hier. Inzwischen sind 18 Clubs und Eventlocations, 21 Bars sowie 13 Cafés in ganz Tirol beteiligt. Auch Schwimmbäder und Saunen wollen mitmachen.

Viel wichtiger als der Code sei die gesamte Awareness-Arbeit, also die Weiterbildung der Betriebe durch Schulungen, um im Notfall zu wissen, was zu tun ist, erklärt Emma Egger, Projektleiterin von „Luisa ist hier” in Tirol. Bei den kostenlosen Schulungen, die im Rahmen der Innsbruck Club Commission angeboten werden, geht es um Ursachen, Formen und Auswirkungen von sexualisierter Gewalt und Substanzkonsum, aber auch Rechte der Gastronom:innen selbst, wie beispielsweise das Hausrecht, betont Egger. Zudem werden Betriebe aufgefordert, ihre Erfahrungsberichte mittels Protokollen festzuhalten und einzusenden. Das Nachtleben biete durch seinen niederschwelligen Zugang Orte des Loslassens, der Identitätsstiftung und der gemeinschaftlichen Erfahrung, die aber zum Teil in den Strukturen des Alltags verstrickt bleiben und Diskriminierungsformen zeigen, erklärt Egger.