Gleich zu Beginn die Zahlen, damit sich die Lowliner bei der persönlichen Aufmerksamkeitsspanne das Weiterlesen ersparen können. Für 97 Prozent der Unternehmen weltweit ist der Einsatz von KI in den letzten Monaten dringender geworden, aber nur sieben Prozent der Vorreiter sind vollständig auf den Einsatz von KI vorbereitet. Sie sind damit natürlich nicht gemeint, sondern nur die anderen, und ja, die Studie ist nicht ganz aktuell, weil schon ein paar Monate alt. Wir werden wahrscheinlich Ende des Jahres sehen, was das Update bringt, aber nach allem, was ich in den letzten Monaten an Marktentwicklung gesehen und gehört habe, und nach vielen Projekten und Diskussionen von Vorständen und Geschäftsführern gehe ich davon aus, dass es eher kriechend als rennend nach oben geht.

Das sind nur drei Aussagen, die ich in letzter Zeit von CEOs oder CIOs gehört habe, wenn es um das Thema KI-Prozesse im Unternehmen ging.

Ja, ich versuche vehement, Zynismus zu vermeiden, was mir nicht immer ausreichend gelingt. Aber zur Sache. Während in der LinkedIn- und Conference-Bubble die Entwicklung mit Lichtgeschwindigkeit voranschreitet, ist in der Realität davon wenig zu sehen. Hier ein kleiner Rückblick: Noch vor einem Jahr gab jeder Vorstand und Geschäftsführer, der sich als Vorreiter unter seinen Kollegen sehen wollte, die Devise aus: Wir müssen rein ins Thema und schnell Strategie und Projekte auf den Weg bringen. Manchmal sogar mit der Idee, mit der eigenen IT-Abteilung in die Tiefen der Technik hinabzusteigen. Das Ergebnis ist gelinde gesagt ernüchternd, die Mehrzahl der Projekte befindet sich noch in der Testphase oder, wie es im Fachjournal genannt wird, „POC – Proof of Concept Phase“, und die Vermutung ist, dass viele den harten Alltag des Tagesgeschäfts gar nie erreichen werden.

Bei den extern eingekauften KI-Lösungen sind wir auch eher langsam unterwegs, was auch daran liegt, dass selbst für kleine Anwendungen die Fragenkataloge für den Datenschutz und die Datensicherheit schnell mal über 100 Fragen hinausgehen. Diese müssen von den Start-ups beantwortet werden, was oft aufwendiger ist als das gesamte KI-Projekt. Die mit Abstand coolste Frage, die ich in Erfahrung bringen konnte, kam von einem Konzern, der die Adresse des Servers des Rechenzentrums in Deutschland wissen wollte, auf dem seine Daten physisch liegen. Dabei ging es übrigens bei den Daten um öffentlich zugängliche Betriebsanleitungen. Und hier hat der EU AI Act noch nicht einmal seine Wirkung gezeigt.