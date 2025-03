Putin

Schau sie dir an! Wie sie alle aufgeregt gackernd durcheinanderrennen … Was für ein Spaß! Das hast du gut gemacht, Donny-Honey!

Trump

Tja. Diese hochnäsigen linksversifften Rotweinschlürfer in ihren liberalen Freilichtmuseen von Ländern konnten mich noch nie leiden. Jetzt wissen sie wenigstens, warum.

Putin

Lauter dekadente transsexuelle Schwuchteln, allesamt verweichlicht und verloren. Wie die mich anwidern!

Trump

Dabei waren sie ja nicht immer so. Ich meine, als mein großartiger Großvater noch in Deutschland war – da waren die noch voll in Ordnung! Aber nachdem die Trumps Europa verlassen hatten, ist es nur noch bergab gegangen. Kein Wunder eigentlich – aber so sad!

Putin

Selbst wenn ich mich zurückhalten kann und nicht einfach einmal bis Lissabon marschiere, nur weil ich es kann – sie sind ja auch so dem Untergang geweiht. Schon allein kulturell.

Trump

Sie haben nur noch eine Wahl: Entweder sie unterwerfen sich mir – oder eben dir. Ihre Entscheidung.

Putin

Na ja … Aber was, wenn sie sich für dich entscheiden? Ich weiß nicht, ob mir das so recht wäre. Was willst du denn mit Europa machen, wenn du es hast?

Trump

Dann … baue ich zuerst einen goldenen Trump Tower in … Rom!

Putin

Passt dort sicher gut ins Straßenbild.

Trump

Die haben dort so ein altes Stadion, das ist halb verfallen! Giorgia mit ihren Meloni ist ja ganz okay, hehe – aber das ist eine Schande. Dabei beste innerstädtische Lage! Das reiße ich ab und bau stattdessen den Tower. 3000

Luxuswohnungen, Hubschrauberlandeplatz, künstliche Wasserfälle, Palmen, das ganze Programm! Quasi Gaza in a nutshell.

Putin

Statt des Kolosseums.

Trump

Oh, cooler Name eigentlich. Und dann so eine Ruine, ha? Typisch Europäer.

Putin

Wir können die Europäer aber doch auch einfach aufteilen. Ich brauche ja nicht alle. Also nicht sofort.

Trump

Du hast ja sowieso gerade ein Fünftel der Ukraine bekommen.

Putin

Aber du kriegst den ganzen Rest. Mit den Bodenschätzen.

Trump

Aber Wladi, old pal! Den hatte ich doch schon längst. Biden war nur zu blöd, sich die Generalschürflizenz ausstellen zu lassen.

Putin

Dann … will ich stattdessen Litauen!

Trump

Was auch immer es ist – es klingt nach etwas, das man aus dem Mund eines Doktors nicht hören möchte. Bist du sicher, dass du das haben möchtest?

Putin

Unbedingt! Steht im Weg zwischen Minsk und Kaliningrad. Ist also russische Erde! Aber leider bei NATO …

Trump

Oh! Das ist schlecht. Ich kann nicht zulassen, dass du dir ein NATO-Land holst. Also noch nicht. Willst du nicht was anderes?

Putin

Moldawien.

Trump

Klingt nicht so, als bräuchte ich das unbedingt. Also gut. Deal!

Putin

Aber leider ist Moldawien nur halb so lustig wie Litauen …

Trump

Schmoll nicht herum, eine Hand wäscht die andere. Wenn du dem China-Mann die Freundschaft aufkündigst, können wir über alles Mögliche reden …

Putin

Jetzt lass mir meinen Xi in Ruhe. Was interessieren dich die Taiwanesen?

Trump

Die? Überhaupt nicht. Bloß ihre Chips!

Putin

Du bist ein Mann mit einer sehr gesunden Sicht auf die Welt.

Trump

Seien wir uns doch ehrlich: Diese Gelben sind so … anders. Der Typ ist doch keiner von uns. Die essen dort Hunde! Wie diese Haitianer in Springfield.

Putin

Nun gut. Ich werde die außenpolitische Ausrichtung der Sowjetunion einer eingehenden Prüfung unterziehen.

Trump

Das heißt doch nicht „Sowjetunion“?

Putin

Es heißt auch nicht „Golf von Amerika“.

Trump

Es ist herrlich! Mit dir kann man wirklich über alles reden. Frei von der Leber weg. Mit Demokraten geht das einfach nicht.

Putin

Weißt du, woran mich wir erinnern?

Trump

Caesar und Cleopatra?

Putin

Jalta 1945. Nur der Dritte fehlt.

Trump

So was haben die 1945 auch schon gemacht?

Putin

Stalin und Roosevelt haben damals Europa aufgeteilt. Gemeinsam mit dem Briten.

Trump

Ein Brite? Den brauchen wir heute aber garantiert nicht am Tisch.

Putin

Grässliches Essen. Und grässlicher Humor.

Trump

Und Englisch können sie auch nicht.

Putin

Wo machen wir zwei eigentlich das nächste Gipfeltreffen? Du bist dran.

Trump

Dann bei mir in Mar-a-Lago. Du musst meine Badezimmer mit den goldenen Kloschüsseln sehen!

Putin

Die, in denen du deine Geheimakten lagerst?

Trump

Ja, genau.

Putin

Dann unbedingt!