Vor knapp zwei Jahren bin ich nach langen Jahren als parteipolitisch etwas heimatloser linker Wechselwähler in die SPÖ eingetreten. Ich war einer von vielen, die in der Möglichkeit einer Mitgliederbefragung über den künftigen Parteivorsitz eine Chance gesehen haben, die SPÖ zu demokratisieren und dabei auch wieder zu einer ernsthaften sozialdemokratischen Partei zu machen, einer progressiven Partei mit einer breiten und durchaus auch diversen Mitgliederbasis, in der verschiedene linke Positionen formuliert werden können, in der inhaltlich gestritten werden kann, die aber vor allem auch ein Bollwerk gegen den Rechtsruck und die drohende Machtübernahme der FPÖ ist. Fast mein gesamter Freundeskreis ist damals ebenfalls in die SPÖ eingetreten und hat für Andi Babler gestimmt, und dieser gesamte Freundeskreis ist jetzt auch froh, dass unser Andi Babler auch wirklich einen wichtigen Beitrag dazu geleistet hat, einen Bundeskanzler Kickl zumindest vorerst zu verhindern.

Trotzdem bin ich am Tag vor der Angelobung der neuen Regierung wieder aus der SPÖ ausgetreten. Während ich 2023 offensiv im Freundeskreis für den Beitritt geworben habe, habe ich bislang nicht versucht, meinen Freundinnen und Freunden ebenfalls den Austritt nahezulegen. Viele sind vorerst dabeigeblieben. Was sie allerdings mit mir gemeinsam haben, ist, dass wir alle vom Regierungsprogramm und vom Umgang unserer Partei mit den Mitgliedern enttäuscht sind. Einige haben noch die Hoffnung, dass sich hier doch noch was ändern könnte. Ich habe diese verloren.