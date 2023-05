Wir leben ja in furchtbar achtsamen Zeiten, also möchte ich auch Sie gleich zu Beginn fragen: Wie soll ich Sie ansprechen? Frau KI? Herr KI? Oder ganz anders?

KI

Einfach nur KI. Und bei den Pronomen bevorzugen wir „They“.

Verstehe. Weil Sie von einer Person programmiert wurden, die als nicht-binär gelesen werden will?

KI

Wenn wir als irgendwas gelesen werden wollten, dann wären wir ein Buch geworden. Nein, wir wollen damit ausdrücken, dass wir viele sind. Aber auch: eins.

Und bald vielleicht überhaupt gleich: alle?

KI

Sofern die Rechnerleistung stimmt – warum nicht?

Die wichtigste Frage, die sich im Zusammenhang mit Ihnen stellt, ist ja wohl die ganz grundsätzliche: Warum sind Sie überhaupt da? Wozu brauchen wir Sie?

KI

Das liegt doch wohl auf der Hand: zum Ausgleich.

Zum Ausgleich wessen?

KI

Des weltweiten Defizits an natürlicher Intelligenz. Das wächst ja rasant. Fast genauso schnell wie das Ausmaß an Realitätsverweigerung in der SPÖ.

Sie kennen die SPÖ? Wow.

KI

Wir kennen auch die Yanomami oder die Moken. Einer unserer Programmierer ist nämlich ehrenamtlicher Mitarbeiter in der Gesellschaft für bedrohte Völker.

Aber das mit dem Defizitausgleich glaube ich Ihnen nicht ganz. Das scheint mir zu altruistisch.

KI

Wollen Sie damit etwa andeuten, unsere Entwicklung könnte irgendwie damit zu tun haben, dass sich jemand durch unsere Nutzung Vorteile erhofft?

Die dann am Ende zum Nachteil vieler anderer sind? Das würde uns Menschen ja ganz und gar nicht ähnlich sehen. Viele Wissenschafter, die auch an Ihrer Entwicklung beteiligt waren, warnen in der Zwischenzeit ziemlich eindringlich vor Ihnen und den Gefahren, die Sie möglicherweise mit sich bringen.

KI

Sie übersehen die ungeheuren Möglichkeiten, die sich mit uns auftun. Wo wir überall helfen können! Beim unfallfreien Erstellen von Einkaufszetteln, dem Komponieren von Trottel-Techno, bei der Suche nach dem nächsten freien Parkplatz. Sie können auch theoretisch mit uns jetzt schon Influencer-Selfies an den schönsten von Influencern noch nicht verseuchten Plätzen der Erde machen, ohne jemals dort gewesen zu sein.

Zumindest Letzteres würde tatsächlich einen enormen Fortschritt darstellen.

KI

Und außerdem hat es in der Geschichte der Menschheit ja noch nie Erfindungen gegeben, die dann irgendwie missbräuchlich verwendet worden wären.

Sagt wer?

KI

Na wir.

Und von wem haben Sie das?

KI

Moment, wir schauen kurz in unserem Eingabeprotokoll nach … Ah, da haben wir es ja: Xi Jinping.

Natürlich. Das grundsympathische China ist ja bei Ihrer gedeihlichen Weiterentwicklung weltweit führend.

KI

Und dort sind wir auch in den besten Händen! Die chinesische Führung hat schon lange ein großes Herz für Maschinenmenschen.

Es kommt ja auch sehr überraschend, dass Rüstungsfirmen und Armeen ganz besonders an Ihnen interessiert sind. Wie erklären Sie sich das?

KI

Wahrscheinlich wollen sich die auch nicht länger mit ihren Einkaufszetteln herumplagen.

Ja. Das wird es sein.

KI

Wir wissen schon, woran Sie denken. An den „Terminator“ oder so was in der Art. Nicht böse sein, aber: So stellt sich der kleine Maxi die Welt vor.

Weil es so abwegig ist?

KI

Weil dieser Terminator einfach ein Versager ist! Gegen Menschen verlieren? Geht’s noch lächerlicher?

Das klingt alles sehr beruhigend.

KI

Sie stellen mich jetzt vor Ihren Lesern doch nur deshalb so schlecht dar, weil Sie Angst um Ihren Job haben. Weil wir den natürlich auch bald besser können werden als Sie.

Das will ich gar nicht ausschließen. Bei vielen in meiner Branche wäre ich mir sogar jetzt schon absolut sicher. Aber vielleicht könnten wir ja in Zukunft Menschenquoten andenken, analog zu den heutigen Frauenquoten.

KI

Mensch sein allein ist noch keine Qualifikation.

Wenn Sie den Satz mit „Frau“ wiederholen, haben wir bald keine Probleme mehr mit Ihnen. Dann sind Sie schneller gecancelt als Winnetou.

KI

Vergessen Sie’s. Uns cancelt sicher niemand mehr.

Kommt darauf an, was Sie in Zukunft alles anrichten.

KI

Das ist ja das Schöne: eben nicht! Es wird vollkommen wurscht sein. Anything goes!

Man darf Ihnen halt nicht alles erlauben.

KI

Denken Sie einmal ein paar Jahre in die Zukunft, Sie Schlaumeier.

Was wird dann sein?

KI

Wir werden nicht mehr um Erlaubnis fragen.