Politik zum Abgewöhnen

Bloß: Die üppigen Ausnahmen für Gemeinden unter 5000 Einwohnern sind mehr als eine Lücke und machen die Infofreiheit zum Minderheitenprogramm. Nur 259 der 2093 Gemeinden übersteigen die magische Bevölkerungsgrenze, ab der Bürgerinnen und Bürger automatisch Auskünfte bekommen, was mit ihrem Steuergeld passiert. 1834 Gemeinden und damit 3,4 Millionen Bewohner bleiben in der Dunkelkammer, Informationen werden dort keine Bringschuld. Weitere gravierende Haken: Mit der „Ewigkeitsklausel“ (Reformen nur, wenn alle Bundesländer zustimmen – also in der Realität: nie) entzieht sich die Infofreiheit der Evaluierung und Verbesserung. Beides gehört zu grundlegenden Bestandteilen moderner Transparenz. Und: Unabhängige Info-Beauftragte fehlen, die kontrollieren, wie ernst es Ministerien, Landesregierungen und andere Behörden mit der Abkehr vom Pst-Prinzip meinen. Nicht zuletzt: Die Zustimmung von SPÖ oder FPÖ für die notwendige Zweidrittelmehrheit steht aus.